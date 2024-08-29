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小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

▲▼小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格。（圖／翻攝陳信宏臉書）

▲中國選手在國際射擊賽的開幕式上，直接搶走中華民國國旗。（圖／翻攝陳信宏臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國際實用射擊聯盟（IPSC）8月底在印尼舉辦4年一度的「澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽」。沒想到，竟有中國隊的選手在開幕式上直接拆下台灣隊的「中華民國國旗」，經過一陣爭執後才被台灣選手奪回、升起。主辦單位得知後，直接取消中國選手的參賽資格。

IPSC今年舉辦的「澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽」共有32國參加，過去20多年台灣參賽都以「中華民國國旗」作為代表旗幟，然而今年的開幕式卻發生中國選手搶奪國旗的行為，所幸被台灣選手兼裁判的陳品佑發現，將旗幟奪回後再升起。

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陳品佑的父親陳信宏在臉書發文表示，他們事後有向主辦單位申訴，感嘆台灣加入IPSC已有24年，過去中國隊參賽都沒發生過類似的情況，「我接觸過多數的中國隊選手都是有禮貌也有理智的⋯今年不知道是哪冒出來的蠢蛋」、「臉皮有夠厚，這種場合還敢上去拔我們的國旗！他X的到底腦子壞掉了是吧」、「幾乎可以用條例裡沒運動精神DQ掉（Disqualification，取消資格）他了」。

中國選手的誇張行徑曝光後，除了台灣之外，也有其他國的參賽選手發出譴責，要求把破壞賽事的選手停權。

對此，印尼主辦單位也發布結果，以違反IPSC運動精神條例，取消該名中國選手的參賽資格，也讓陳信宏發文表示，「感謝印尼主辦單位秉公處理國旗事件」。

被中國小粉紅搶走的國旗，我兒子已經成功奪回國旗重新升上去了！ IPSC 在印尼峇里島舉辦的澳亞賽開幕式 那個小粉紅照片在留言處 請大家多多分享一下

Philip Chen 發佈於 2024年8月27日 星期二

感謝印尼主辦單位秉公處理國旗事件，今日IROA（國際靶場監督官協會）正式宣告取消該中國選手的參賽資格！

Philip Chen 發佈於 2024年8月28日 星期三

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字： 爭議射擊賽事國旗事件參賽資格取消中國選手

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