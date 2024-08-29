超美技！簡柯瓦斯基沒收再見轟　助遊騎兵守住勝利

TRAVIS JANKOWSKI TAKES AWAY A WALK-OFF HOME RUN ???? pic.twitter.com/wM00UjMlC6 — MLB (@MLB) August 29, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

德州遊騎兵外野手簡柯瓦斯基（Travis Jankowski）今（29日）展現超美技，9局下沒收芝加哥白襪打者沃恩（Andrew Vaughn）再見3分砲，幫助遊騎兵以4比3險勝白襪，收穫2連勝。

簡柯瓦斯基9局上代替朗福德（Wyatt Langford）鎮守左外野，遊騎兵也換投手查芬（Andrew Chafin）登板，但查芬上場就被敲出2支安打，輪到沃恩打擊，一、二壘有人1出局情況下，敲出左外野方向飛球，眼看球就要越過大牆，簡柯瓦斯基縱身一躍沒收飛球，完成超級美技，也粉碎白襪再見轟美夢，查芬之後又送出保送形成滿壘，但最終還是成功守住勝利。

根據Statcast的數據，沃恩這次擊球預計飛行距離達352英尺，在7個球場會成為全壘打。賽後簡柯瓦斯基表示，「這絕對是我今天的精彩時刻。這很重要，現在每1場勝利都很重要，我們目前還落後一些，需要彌補一些差距，但我仍然相信這支球隊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管遊騎兵目前僅有62勝71敗，距離美聯外卡第3還有10場勝差，挺進季後賽的希望渺茫，但球隊的良好氣氛和目前的氣勢，依然對他們保持競爭力非常重要。

白襪則處於困境，近期遭遇6連敗，本季至今戰績為31勝103敗，再輸3場他們將追平1970年創下的隊史紀錄「單季106敗」。還有更糟糕的紀錄，就是1962年大都會所創下的大聯盟紀錄「單季120敗」，而白襪還剩下28場比賽，他們要贏下其中12場才能避免這項紀錄。

▲左起賈西亞（Adolis García）、簡柯瓦斯基（Travis Jankowski）、塔維拉斯（Leody Taveras）。（圖／達志影像／美聯社）