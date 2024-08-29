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潘文輝連4場無失分　鄭宗哲代打2打數無安打

▲費城費城人投手潘文輝。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲費城費城人投手潘文輝。（圖資料照／帕菲克國際運動行銷提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美小將潘文輝，現效力於美國費城人隊的高階1A，29日（台灣時間）對陣洋基隊高階1A，於兩分領先之下接替投球，主投1局未失分，連4場出賽無失分，順利拿下本季第4次的中繼成功，幫助費城人高階1A終場以6比0完封對手。

比賽進行到8局上，費城人以2比0領先，潘文輝接替投球上場。一開始控球不太穩，投出四壞球保送，不過面對下一棒打者，只投出一球就讓對方打出內野滾地，再靠二壘手發動4-6-3的雙殺守備解除危機。

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最後，潘文輝僅用三顆球將洋基潛力新秀隆巴德 (George Lombard Jr.)三振出局，完成今日投球任務。

潘文輝近九場比賽都是中繼後援，連4場無失分，高階1A合計12場比賽中，奪4次中繼成功、1次救援成功；投球局數共19局，飆出21次三振，防禦率僅1.42。

台灣另一位旅美球員鄭宗哲，目前在海盜2A層級，近期遭遇低潮。他今天對藍鳥2A之戰，5局上場代打，2次打擊都沒有敲安，分別擊出滾地球、外野飛球出局；近7場出賽20打數只有2支安打，打擊率降至0.217。

關鍵字： 棒球台灣旅美球員費城人隊潘文輝鄭宗哲海盜

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