直落三強勢晉級美網32強　茲韋列夫：快被熱瘋了

▲茲韋列夫(Alexander Zverev)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單64強,在炎熱潮濕的環境下,德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)鏖戰2小時29分鐘後成功以6比4、7比6(5)、6比1直落三戰勝法國選手穆勒(Alexandre Müller),晉級32強。

