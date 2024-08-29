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直落三強勢晉級美網32強　茲韋列夫：快被熱瘋了

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單64強，在炎熱潮濕的環境下，德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）鏖戰2小時29分鐘後成功以6比4、7比6（5）、6比1直落三戰勝法國選手穆勒（Alexandre Müller），晉級32強。

比賽前兩盤，茲韋列夫因高溫影響導致汗流浹背並且筋疲力盡，透過搶7贏下第2盤後便換了件襯衫。然而，茲韋列夫咬緊牙關，在比賽最後展現強力正拍以及優秀的底線回擊，第3盤表現出壓倒性的優勢，最終茲韋列夫直落三擊敗穆勒，鎖定32強席次。

「我認為穆勒打的很出色，特別是在第二盤結束時，我認為他比我更具優勢，但我找到了方法，當然很高興能在三盤內結束比賽，」茲韋列夫說道，他今年已經取得了巡迴賽領先的54勝。「現在能稍作休息對我來說非常重要，因為天氣真的很熱，條件也非常艱難。」

茲韋列夫在美網的最佳成績是在2020年，當時他在決賽中與蒂姆（Dominic Thiem）大戰五盤後無奈決勝盤搶七落敗，茲韋列夫持續追逐他職業生涯首座大滿貫冠軍，32強對手將是阿根廷好手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry），艾切維利剛在一場四小時兩分鐘的五盤大戰中擊敗同胞塞倫多洛（Francisco Cerundolo）。

關鍵字： ATP美網茲韋列夫

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