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巴黎帕運明晨開幕！首日賽程就有奪獎牌希望

▲巴黎帕運將於台灣時間29日凌晨開幕。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運將於台灣時間29日凌晨開幕。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運將於巴黎時間8月28日晚間8點、台灣時間29日凌晨2點正式開幕，本屆巴黎帕運台灣共有13位選手出征，參與7個種類項目，而在開幕日隔天的首日賽程，中華代表隊就有奪牌機會！

今年的巴黎帕運開幕式與前陣子剛結束的奧運一樣，皆採取「戶外開幕式」，但有別於奧運為坐船遊塞納河，帕運開幕式則在知名地標香榭麗舍大道和協和廣場舉行，預計將有6.5萬人共襄盛舉，中華代表隊將由17歲桌球小將陳柏諺與田徑標槍好手劉雅婷擔任掌旗官。

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▲杭州亞帕運桌球小將陳柏諺奪下TT10級桌球男單金牌 。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運掌旗官陳柏諺 。（圖／體育署提供）

而在巴黎帕運開幕式隔天，中華隊就將迎來一連串賽事，巴黎時間29日上午8點30分、台灣時間29日下午2點30分，從帕拉羽球為中華隊本屆賽事打頭陣，胡光秋、楊伊宸將於女雙賽事對決瑞士組合，方振宇則將在男單賽事出戰馬來西亞好手安努亞(Muhammad Fareez Anuarr)。

29日巴黎時間上午10點、台灣時間下午4點，杭州亞帕運跆拳道58公斤級金牌得主蕭翔文就將迎來生涯帕運首戰，將於跆拳道K44級58公斤級16強迎戰阿富汗好手丹尼許(Ebrahim Danish)，若打贏就會持續晉級，該項賽事獎牌得主當天就會出爐，蕭翔文有望為中華隊打下首面獎牌。

▲巴黎帕運健力好手林資惠、跆拳道好手蕭翔文。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎帕運跆拳道好手蕭翔文。（圖／記者簡名杉攝）

而台灣時間晚間7點、巴黎時間下午1點，本屆中華隊最年長的射箭好手曾隆煇將出戰，65歲的他將展開男子反曲弓個人公開級的資格賽，若晉級的話，16強賽將於9月4日進行。

最後則是台灣時間晚間10點、巴黎時間下午4點，台灣的兩位羽球女單選手蔡奕琳、胡光秋將迎來女單賽事首戰，分別對決中國好手林雙寶與加拿大好手長久由佳。

關鍵字： 巴黎帕運跆拳道蕭翔文羽球

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