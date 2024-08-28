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2024台韓職籃交流賽！不僅比球技還要尬啦啦隊

▲2024台韓職籃交流賽9月開打。（圖／首湛創意提供）

▲2024台韓職籃交流賽9月開打。（圖／首湛創意提供）

記者簡名杉／綜合報導

今夏最受矚目的台韓交流賽即將來臨！韓國KBL水原KT音速彈、高陽索諾天空槍手將在9月來台，與台籃8支球隊進行交流賽，以球會友開拓國際視野。

水原KT音速彈以頭號球星許訓、文星坤等人組成，拿下2023-24賽季KBL亞軍，同時獲得進軍東超門票，10月將與同組別桃園璞園領航猿較勁。為新球季備戰之際，水原KT音速彈首度來台並與台籃球隊進行交流，這也是首次首支來台移地訓練之KBL球隊，9月14日、15日於臺北和平籃球館分別迎戰臺北台新戰神、福爾摩沙夢想家，9月18、19日再與新北國王、新北中信特攻於各自訓練場館進行交流。

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14、15日於和平館舉辦的公開交流賽，票價以350元起依照不同區域區分，更額外提供團體購票專案折扣，門票預計8月30日中午12:00於STANCAVE台灣運動售票電商平台（https://tickets.stancave.com/）全面開賣。14日由成軍首年即闖進總冠軍賽的臺北戰神出戰，戰神在今年選秀會以狀元籤選中雷蒙恩，補強自由球員王律翔、錢肯尼等，而在本周宣布加盟臺北戰神的洋將塞瑟夫，也將披上全新戰袍重回和平籃球館，有機會於本次交流賽中首度亮相；15日由今年戰力大補強的夢想家將以全新陣容出賽，休賽季期間補進蔣淯安、張宗憲、馬建豪等人，有望上演精彩後衛對決！

▲2024台韓職籃交流賽9月開打。（圖／首湛創意提供）

▲2024台韓職籃交流賽9月開打。（圖／首湛創意提供）

球迷們不僅有機會親眼目睹球星風采，14、15日超高人氣韓職雙棲啦啦隊「KT Sonicboom Cheerleaders」成員김진아（中譯：金晶兒）、김한슬（中譯：金韓璱）、신세희（中譯：申世希）、이금주（中譯：李今珠）也將首度來台為球隊應援，分別與Taishin Wonders、Formosa Sexy一同在場邊應援，還精心準備大合舞，球迷們有機會與女神們近距離互動，度過美好週末假期。

高陽索諾則於9月11日至20日期間移地訓練，分別與桃園璞園領航猿、臺北富邦勇士、新竹御嵿攻城獅、新北中信特攻、臺北戰神、台鋼獵鷹6支球隊交手，期盼藉由籃球進行文化交流。

而本次2024台韓職籃交流賽由首湛創意及韓國2S運動娛樂經紀公司(2S Sportainment)共同舉辦，2S Sportainment旗下擁有安芝儇、李晧禎、趙娟週、南珉貞及朴旻曙等在台發展的韓籍啦啦隊。而促成本次台韓交流賽的主辦單位首湛創意，以演藝經紀、品牌行銷、活動規劃等業務為主，執行長黃姿毓表示，「過往韓國職籃曾前往進行移地訓練，而今年是首次移師台灣進行移地訓練及公開售票交流賽，也期待透過這次的機會，能使未來台韓有更多球技及球團經營上的交流！」
 

關鍵字： 台籃韓國富邦勇士夢想家

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