全國中等學校熱舞大賽決賽周六登場　14歲舞王林泳岳表演吸睛

▲全國中等學校熱舞大賽決賽本周六登場。（圖／高中體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

113年的HDC全國中等學校熱舞大賽將於8月31日下午4點在板橋大遠百舉行。本屆大賽匯集了北、中、南區共124支優秀隊伍，超過800名學生報名參加，經過3周的各區預賽，共有45支隊伍進入全國決賽。

這場匯聚國內外頂尖青年與青少年選手的街舞盛會，將成為台灣街舞發展的重要里程碑。這些選手不僅是台灣街舞的核心力量，也在國際舞台上嶄露頭角，展現出無限潛力。

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記者會上特別邀請到代表台灣街舞未來的傑出選手，他們不僅是競技場上的菁英，更肩負著傳承與延續這項文化的使命。其中霹靂舞國手選拔賽青年組的14歲小將林泳岳，以堅實的基本功與創新技巧，勇奪男子青年組第一名，並在法國NanTerious，Break，Kids，1vs1中摘下冠軍，證明了台灣選手在國際上的競爭力。

本次賽事的代表隊伍包括來自南區的「MONSDA」、北區的「十二不赦」以及中區的「水煮蛋 2.0」。他們將在本周六的全國決賽中大顯身手，與其他優秀的隊伍一較高下。

▲14歲舞王林泳岳表演吸睛。（圖／高中體總提供）

遠東百貨提供本次賽事總獎金30萬6仟元，威德贈與前6名隊伍威德益生菌及運動飲料，NEW ERA為冠軍隊成員戴上帥氣潮流帽款，創見資訊則提供隨身碟作為精美禮品。

現場除了有精彩的排舞賽外，還將有表演團體與評審的Showcase。熱力沸騰的舞力對決將於民視台灣台以及Youtube名衍行銷運動頻道進行轉播，詳細賽事資訊請至中華民國高級中等學校體育總會官網查詢。

▲全國中等學校熱舞大賽決賽本周六登場。（圖／高中體總提供）