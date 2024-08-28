陳雨菲「休假中」申請世界排名保護　恐缺席年底杭州年終賽

▲中國一姐陳雨菲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

高居世界第2的中國羽球一姐陳雨菲，在巴黎奧運止步8強後宣布暫別羽壇，修復自己疲憊不堪的身心，根據《新浪體育》的消息，陳雨菲已申請世界排名保護，這意味著她至少3個月內都不會參加世界羽聯(BWF)舉辦的比賽，已開啟「休假模式」的她，很可能缺席年底將在杭州登場的年終賽。

陳雨菲2017年打進世錦賽4強，竄升世界頂尖女單選手之一，2019年迎來巔峰，該年囊括6座世界巡迴賽以及年終賽冠軍，讓她登上世界第1，她生涯的另一個「高光」出現在2021年舉辦的東京奧運，她在金牌戰擊退當時也正值巔峰的世界球后戴資穎，贏得個人首面奧運金牌。

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▲台灣球后戴資穎與中國一姐陳雨菲。（圖／CFP）

不過陳雨菲今夏在巴黎奧運8強賽不敵同鄉何冰嬌，衛冕失敗後她拋出暫別羽壇的震撼彈，並把個人微博名稱改為「陳雨菲休假中」，「世界那麼大，我想去看看。人生那麼長，也要敢於停下。告別是為了更好的重逢，下次一定要好好見面！」

陳雨菲已正式申請世界排名保護，根據BWF的規定，排名保護最少3個月，最長可持續1年，受到保護的選手最快得等到申請保護後的3到12個月才能回歸。

外界很關心陳雨菲是否會參加年底將在杭州舉行的年終賽，對此陳雨菲的爸爸陳哲向中國媒體透露，女兒正在外地旅遊，到底會休多長的時間，他也不確定，「年底在杭州進行的年終總決賽，到時候她的積分有可能不夠。」