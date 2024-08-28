大家不敢說厄文比柯瑞優秀？　灣區媒體批尼克楊言論「荒謬」

▲勇士一哥柯瑞、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

曾隨勇士贏得生涯唯一1冠的前「瘋狂射手」楊恩(Nick Young)近日公開表示，大家都害怕承認厄文(Kyrie Irving)比柯瑞(Stephen Curry)優秀，引起熱議，對此《NBC體育》灣區站直言楊恩的言論很「荒謬」，並點出柯瑞率隊贏得4座總冠軍，改變了籃球運動，在總決賽2度擊敗厄文等事證加以反駁。

身為NBA歷史三分球王的柯瑞，不僅帶動小球風潮，更徹底改變籃球比賽，他在NBA 15季贏得4座總冠軍，是史上首位全票衛冕年度MVP的球員，2022年拿下生涯獨缺的FMVP獎座，在「宇宙勇」解體後，再次率隊登頂，讓那些質疑他的人只能閉嘴。

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柯瑞今夏首度代表美國男籃出征奧運，他在4強賽和金牌戰合計轟了17顆三分球，以最拿手的外線幫助美國隊完成奧運金牌5連霸，再次展現他史上最佳射手的本色。

▲「尼克楊」楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

不過柯瑞的前隊友楊恩近日卻公開表示，大家都害怕承認「厄文比柯瑞優秀」，就像多數人不敢把布萊恩(Kobe Bryant)排在喬丹(Michael Jordan)前面一樣，這番言論立刻惹怒廣大的「咖哩大神」擁護者，《NBC體育》灣區站直言，「楊恩對柯瑞和厄文的看法，在事實上是不正確且荒誕的。」

《NBC體育》指出，柯瑞2度在總冠軍賽擊敗厄文，厄文生涯的「高光」就是2016年與另一位天王詹姆斯(LeBron James)攜手幫助騎士奪冠，之後他轉戰別隊成為球隊的「頭號選擇」，卻從未達到過冠軍級別的成功，若硬要比較，柯瑞顯然與厄文是不同等級的球星。

不過《NBC體育》也強調，厄文是一位技術精湛、出色的球員，因為楊恩挑起這個話題而被「波及」，對厄文來說並不公平。

▲勇士一哥柯瑞、厄文。（圖／達志影像／美聯社）