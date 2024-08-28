曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

▲張峻瑋 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／台北報導

U23中華隊28日繼續與U18中華隊進行練習賽，此役U18中華隊力抗大學長，桃猿2名新人挺身而出，曾冠傑三壘打添保險分，張趙紘追加2分砲，U23王念好開轟無用。U18中華隊終場6比4勝出。

棒協理事長辜仲諒關心小將狀況，親自到場觀賽，並在比賽進行到一半時集合精神喊話，盼大家為國出征，全力爭取最高榮譽。

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U23中華隊首局先馳得點，邱鑫敲安開啟攻勢，林佳緯、何恆佑串連安打，助隊攻下2分。

U23先發張峻瑋前2局鎖住攻勢，投出2K；不過3局上遭狙擊，柯敬賢、曾偉喆連2支長打串連，其中曾偉喆擊出2分打點安打超前，桃猿2名新人發威，曾冠傑適時三壘安再添1分，張趙紘追加2分砲，助隊單局灌進5分逆轉，也把張峻瑋打退場。

張峻瑋先發2.1局失5分，球速最快151公里。陳冠穎接手止住傷害。

3局下，U18中華隊靠王念好陽春砲，比數追至3比5。

5局上，張育豪安打，幫助U18中華隊再添1分，6比3領先。

陽念希先發4局，被敲7支安打，球速最快148公里，另有3次三振、1保送。

7局下，U18由張宥謙關門，U23中華隊試圖反攻，邱鑫、鄭俊瑋串連安打，攻佔一三壘，林佳緯滾地球，為球隊帶回1分，王念好擊出右外野飛球出局，何恆佑擊出投手前滾地球，打到投手的腳，形成幸運內野安打，不過張宥謙也因腳被擊中而退場，林鉑濬緊急接手，三振解危。

