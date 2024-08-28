球王辛納撐過禁藥疑雲壓力　四盤逆轉闖美網64強

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單首輪，近期陷入禁藥風暴的義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）挺住慢熱劣勢，以2比6、6比2、6比1、6比2逆轉擊敗美國地主好手麥克唐納（Mackenzie McDonald）晉級64強，下一輪對手將是美國年輕小將米切爾森（Alex Michelsen）。

在首盤比賽中，麥克唐納在底線上運用巧妙技巧以及小球攻勢讓辛納吃足苦頭，在後段順利完成雙破，以6比2拿下。但從第二盤開始，辛納就展現出強大的實力，無論是底線進攻和接發都更加壓制對手，最終辛納連趕三盤，耗時2小時23分完成逆轉勝。

「我確實沒有以最佳狀態開局，但每個賽事的首場比賽都不容易，」辛納賽後受訪時說，「你必須接受這一點，麥克唐納在比賽開始初期打的非常好，而我試著在心理上保持堅持，試著進入節奏」。

From a set and a break down...



Jannik Sinner overcomes an early scare and defeats McDonald in four! pic.twitter.com/7yIQ3oAzsD — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

「在第二盤中某個時刻我做到了，然後我就試著繼續下去，所以我很高興能進入下一輪，這是我第一次在這個球場上贏球，經過幾次嘗試後，我對此感到非常高興。」辛納說。

辛納在首盤表現不佳的情況下三度遭遇破發，但他強勢反擊，在第二、第三和第四盤中13個破發點成功破發7次，今年辛納在巡迴賽首輪比賽中保持12戰全勝，並自從2021年溫網以來，已經連續12次在大滿貫首輪比賽中取得勝利。

「我們一天一天來，明天我有一天的休息時間，我們會試著找回更多的比賽節奏，並為下一場比賽做出改進，」辛納說。美網64強他將與另一位東道主球員米切爾森（Alex Michelsen）展開近期第二次對決。