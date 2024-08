球王辛納撐過禁藥疑雲壓力　四盤逆轉闖美網64強

▲辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單首輪,近期陷入禁藥風暴的義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)挺住慢熱劣勢,以2比6、6比2、6比1、6比2逆轉擊敗美國地主好手麥克唐納(Mackenzie McDonald)晉級64強,下一輪對手將是美國年輕小將米切爾森(Alex Michelsen)。

在首盤比賽中,麥克唐納在底線上運用巧妙技巧以及小球攻勢讓辛納吃足苦頭,在後段順利完成雙破,以6比2拿下。但從第二盤開始,辛納就展現出強大的實力,無論是底線進攻和接發都更加壓制對手,最終辛納連趕三盤,耗時2小時23分完成逆轉勝。

「我確實沒有以最佳狀態開局,但每個賽事的首場比賽都不容易,」辛納賽後受訪時說,「你必須接受這一點,麥克唐納在比賽開始初期打的非常好,而我試著在心理上保持堅持,試著進入節奏」。

From a set and a break down...



Jannik Sinner overcomes an early scare and defeats McDonald in four! pic.twitter.com/7yIQ3oAzsD