5小時35分打破美網史上最長比賽紀錄　伊文斯5盤逆轉晉級64強

▲伊文斯(Dan Evans)。(圖/翻攝自X/atptour)

實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網首輪賽事,來自英國的老將伊文斯(Daniel Evans)與俄羅斯好手卡查諾夫(Karen Khachanov)交手,2人打了5盤,比賽一共花費5小時35分,打破紀錄美網史上耗時最長的比賽紀錄。伊文斯在決勝第五盤0比4落後的情況下反敗為勝,最終以6比7(6)、7比6(2)、7比6(4)、4比6、6比4淘汰大會23號種子卡查諾夫。

5 HOURS AND 35 MINUTES!!! Take a bow, Dan Evans and Karen Khachanov pic.twitter.com/noiPnkVDGU

美網史上耗時最長的原紀錄是由1992年張德培與艾柏格(Stefan Edberg)的5小時26分所保持,最後艾伯格以6比7(3)、7比5、7比6(3)、5比7、6比4的比分贏得比賽。

本場比賽中卡查諾夫在決勝第五盤曾一度取得4比0遙遙領先,並在伊文斯的發球局中獲得四個破發點,但他沒能破發,伊文斯連保帶破後六號球場的觀眾紛紛都開始鼓譟,幫伊文斯加油。

最後當伊文斯用一記正拍結束比賽時,全場觀眾興奮不已,伊文斯在比賽最後連拿六局創造這場歷史性的戰役,賽後根據官網統計,這場比賽的五盤每一盤都超過了一小時,其中第三盤最長,耗時72分鐘。

5 HOURS AND 27 MINUTES AND COUNTING...



Dan Evans vs. Karen Khachanov is now officially the longest match in US Open HISTORY! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/oygGT3rtNU