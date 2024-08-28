5小時35分打破美網史上最長比賽紀錄　伊文斯5盤逆轉晉級64強

▲伊文斯(Dan Evans)。（圖／翻攝自X／atptour）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網首輪賽事，來自英國的老將伊文斯（Daniel Evans）與俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）交手，2人打了5盤，比賽一共花費5小時35分，打破紀錄美網史上耗時最長的比賽紀錄。伊文斯在決勝第五盤0比4落後的情況下反敗為勝，最終以6比7（6）、7比6（2）、7比6（4）、4比6、6比4淘汰大會23號種子卡查諾夫。

5 HOURS AND 35 MINUTES!!!



Take a bow, Dan Evans and Karen Khachanov pic.twitter.com/noiPnkVDGU [廣告]請繼續往下閱讀... August 27, 2024

美網史上耗時最長的原紀錄是由1992年張德培與艾柏格（Stefan Edberg）的5小時26分所保持，最後艾伯格以6比7（3）、7比5、7比6（3）、5比7、6比4的比分贏得比賽。

本場比賽中卡查諾夫在決勝第五盤曾一度取得4比0遙遙領先，並在伊文斯的發球局中獲得四個破發點，但他沒能破發，伊文斯連保帶破後六號球場的觀眾紛紛都開始鼓譟，幫伊文斯加油。

Karen Khachanov lost this match https://t.co/K6hwmI24LW — Pro Tennis Bettor nishi (@nishikoripicks) August 27, 2024

最後當伊文斯用一記正拍結束比賽時，全場觀眾興奮不已，伊文斯在比賽最後連拿六局創造這場歷史性的戰役，賽後根據官網統計，這場比賽的五盤每一盤都超過了一小時，其中第三盤最長，耗時72分鐘。

5 HOURS AND 27 MINUTES AND COUNTING...



Dan Evans vs. Karen Khachanov is now officially the longest match in US Open HISTORY! @usopen | #USOpen pic.twitter.com/oygGT3rtNU — ATP Tour (@atptour) August 27, 2024

「我現在真的全身都疼，」34歲的伊文斯賽後苦笑說道，他在最後一盤中抓住了自己的小腿，並將雙手放在膝蓋上。

「我對自己能夠參加這場比賽感到非常自豪，我認為這是最重要的感覺，今年我有很多首輪出局的經歷，贏得一場比賽真是太好了」。