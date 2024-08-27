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林郁婷「練到發抖走不動被背回宿舍」　苦練影片曝光太感人

記者游郁香／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷無畏遭抹黑性別，在巴黎奧運完成奪金目標，不僅一掃東京奧運首戰意外落敗的陰霾，也替我國贏得拳擊奧運史上首金，她今(27)日在社群媒體曝光苦練影片，透露到韓國移地訓練時，練到完全走不動，最後被背回宿舍，儘管每一步都很艱難，但她深信「這條路值得堅持到底」。

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▲「台灣拳后」林郁婷曝光苦練影片感動眾人。（圖／路透，下同）

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林郁婷在奧運殿堂展現「台灣女兒」的勇敢與堅毅，感動無數國人，她光榮摘金後人氣爆棚，日前出席活動時，她透露自己的IG追蹤人數增加了30到40倍，每天都被訊息淹沒，嚇到不敢自己出門。

林郁婷今日在社群媒體分享奧運前的苦練影片，她直言，「每一段成長都來自不為人知的艱辛與堅持。在韓國移地訓練時，我練到完全走不動，最後是學弟背著我才能回到宿舍。」

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

「運科檢測一次次挑戰我的極限，腳不停地狂抖，但我還是咬牙撐住了。那時的每一步都那麼艱難，可我知道，成功不是偶然的，這一切都是為了變得更強。」林郁婷說，「即使訓練再苦、再累，我從未想過放棄，因為我深信，這條路值得我堅持到底。」

這篇貼文再次感動所有人，網友紛紛湧入留言，「成功從來不是一句話就能總結的，郁婷你真的很棒。」「3年前是不甘心的眼淚，這次是苦盡甘來的淚水，郁婷團隊辛苦了，妳們很棒。」「訓練真的很辛苦，但謝謝妳撐過來了，妳的努力讓大家看見了妳，妳真的很認真、勇敢，加油！妳是最棒的，辛苦了。」「謝謝妳的不放棄，我們以妳為傲。」「因為你很努力才能看起來毫不費力，加油，你非常棒。」「謝謝你的不放棄，鼓舞了我們。」

▲▼林郁婷頒獎時落淚，深深吻了剛到手的金牌。（圖／路透）

關鍵字： 拳擊林郁婷巴黎奧運

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