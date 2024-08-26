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「新光盃街舞大賽」舞力四射　冠軍盼霹靂舞成為全民運動

▲「新光盃熱門街舞大賽」已連續舉辦21年，決賽於25日圓滿落幕。（圖／主辦單位提供）

▲「新光盃熱門街舞大賽」已連續舉辦21年，決賽於25日圓滿落幕。（圖／主辦單位提供）

記者簡名杉／綜合報導

由新光人壽主辦的「新光盃熱門街舞大賽」，是國內歷史最悠久的街舞賽事，賽事規劃不斷推陳出新，持續開創選手國際視野，已連續舉辦21年，今年在經過初賽激烈的競舞後，總決賽於25日舉行，最後在多位評審的見證下，陸續選出各組冠軍，而MVP則由「ALL石更了口馬」拿下，團隊成員皆來自不同生長背景，但每一位團員都熱愛跳舞，他們希望可以透過表演將跳舞的喜悅與快樂傳遞給台下的觀眾和其他的舞者。

巴黎奧運已在日前落幕，儘管台灣好手無緣在首度登場的霹靂舞(Breaking)賽事中晉級奪牌，但仍創下台灣霹靂舞的歷史紀錄，各國選手也成功以獨創、精湛的舞步，讓這項街頭文化正式走入全世界觀眾的視野。今年新光盃總決賽延續奧運街舞熱潮登場，Unlimited、U18及U15組，冠軍可分別獲得10萬元、8萬元及5萬元獎金，總獎金超過133萬元。為了讓無法到場的粉絲也能感受現場超嗨氣氛，除了「新光人壽互動網」FB粉絲團隨賽事同步開放線上直播，也與愛爾達電視合作進行電視轉播，讓大家共同享受熱力四射的夜晚。

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作為國內首家也是唯一長期獨資舉辦熱門街舞比賽的私人企業，新光人壽早在20年前就堅持提供大眾一個切磋舞技的正式舞台，多年來新光盃一路創新，如2017年起於國內首創國外參賽獎金，鼓勵得獎者出國比賽，幫助台灣舞者勇敢躍上國際舞台，並引進外籍師資擔任評審，將國際視野引進台灣。排舞Unlimited組冠軍 VHZ表示，「感謝新光盃提供這個舞台，讓舞者能發表自己的作品。」今年起VHZ將陸續在美國、菲律賓、韓國等地比賽及演出，期望接下來舞團能在國際大放異彩，把獨特的舞風與台北精神帶到世界各地！

此外，賽事也早在2021年起即新增霹靂舞項目，在決賽首度於國內引進奧運認證機制評判，期盼選手們提前做好暖身準備，未來在國際舞台上發光發熱。為讓大眾有更平等友善的性別意識，今年賽事首度新設「B-GRIL」女子霹靂舞項目，除了邀請年僅18歲的台灣霹靂舞新星許馥雅拍攝宣傳影片，也將於9月舉辦新光「幸福的功課」培力計畫，攜手杭州亞運霹靂舞國手陳怡茹深入偏鄉國小教學街舞，希望為女性舞者創造更多舞台與機會，讓大家見識女力舞動的風采。

女子組冠軍Sophia過去兩屆曾參加霹靂舞公開組賽事和其他舞者較勁，今日決賽帶傷上陣，表示還不夠滿意自己的表現，新光盃賽事結束後將持續投入訓練，目標瞄準成為2026年名古屋亞運中華代表隊選手；公開組冠軍YOGA過去曾是本賽事初賽評審，連續參加兩年霹靂舞公開組，笑稱自己運氣好而奪冠，他表示，「霹靂舞舞者逐漸朝國際邁進，除了今年成為奧運比賽項目，也期望未來霹靂舞能成為全民運動的項目之一。」爾後將持續深耕霹靂舞領域，帶領團隊征服其他賽事。

關鍵字： 街舞霹靂舞新光盃

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