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快訊／逆轉尼加拉瓜7比6險勝　U15中華隊勇奪季軍

▲▼U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15世界盃26日（台灣時間）進行季軍戰，中華隊一路落後尼加拉瓜，6局下演出大逆轉，單局灌進4分，最終以7比6獲勝，拿下季軍。

中華隊由羅師騁先發，首局遭到長打狙擊失1分，再被敲高飛犧牲打再失1分，2局上換投余念孝接替，被敲2安打掉1分。
中華隊3局下反攻，許育傑選到保送，盜壘成功並利用失誤攻佔三壘，羅師騁擊出滾地球進帳1分，馬佑嘉適時安打再下一城。

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余念孝5局上遭3安打狙擊失1分後換上楊至皓接替，仍無法擋住對方攻勢，又掉2分，一口氣拉開至2比6落後。

中華隊5局下則靠著羅師騁適時安打再追回1分。6局下開啟一輪猛攻，吳壬睿、楊曜丞、楊至皓連續安打攻佔滿壘，許育傑掃出安打追回1分，蘇子進補上安打也追加1分，再靠守備失誤添加1分，楊竣皓擊出滾地球也進帳1打點，單局灌進4分，逆轉超前為7比4。楊至皓7局上守住1分差，順利抱走季軍獎盃。

羅師騁先發1局失2分；余念孝中繼3.1局被敲6安打，奪3次三振，失4分；楊至皓後援2.2局，被敲2安打，奪1次三振，無失分，拿下勝投。中華隊全場10安打，蘇子進、羅師騁各貢獻2打點。

自2012年U15世界盃改為分齡制後，本屆奪第4座季軍，近3屆都以季軍作收。

▲▼U15中華隊奪季軍。（圖／截自WBSC）

▲U15中華隊奪季軍。（圖／截自WBSC）

關鍵字： 中華隊U15世界盃季軍戰逆轉勝羅師騁

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