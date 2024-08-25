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林佳緯、劉俊緯在一軍不像菜鳥　邱鑫受激勵U23合體「有冠軍相」

▲▼U23中華隊邱鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U23中華隊邱鑫。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿外野手邱鑫入選U23中華隊，將與昔日U18世界盃時期的戰友林佳緯、劉俊緯再度合體。這兩位隊友已在中職一軍發光發熱，邱鑫坦言受到激勵，也很期待與他們再次出征U23世界盃。

邱鑫曾經歷兩屆U18世界盃，相隔一年再投入國際賽。他坦言：「U18比較緊繃一點，U23多一點調整的空間。畢竟是國際賽還是會緊張，但心情起伏不會那麼大，可以保持平常心。」

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邱鑫年初曾受傷，進度比其他隊友慢一些，至今尚未升過一軍。他在二軍本季出賽52場，打擊率.234、上壘率.293。

同梯的劉俊緯與林佳緯都在一軍嶄露頭角，邱鑫表示，「對林佳緯今年第一場4安打印象深刻。劉俊緯守備很不像菜鳥，又能守中線很厲害。打擊本來就是他的強項，而且他能跟學長相處融洽。在二軍遇到瓶頸時，也經常會向劉俊緯討教打擊。」

邱鑫坦言，「在二軍有學到比較細膩的觀念和技術。當然會期待升上一軍，但又怕受傷害，覺得自己還不夠好。希望能準備好再上去，而且在一軍待久一點。」

加入中華隊集訓後，邱鑫積極向何恆佑請教打擊，也很期待林佳緯、劉俊緯26日報到。他說：「等他們來，我們就會更像一支有冠軍相的球隊。」

關鍵字： 樂天桃猿邱鑫中華隊U23林佳緯

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