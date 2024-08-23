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12強教頭曾豪駒現場觀戰　林昱珉挨3轟吞敗

▲響尾蛇隊林昱珉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇隊林昱珉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

運動家2A的莊陳仲敖今日先發4局僅失1分，但在第5局時因強襲球擊中右前臂而退場，具體傷勢尚待觀察。而響尾蛇2A的林昱珉則先發出戰太空人2A，投了5.1局失4分，雖送出7次三振但也被敲3發全壘打，吞下本季第5敗。

巧合的是，12強總教練曾豪駒親赴美觀察選手，據了解，今日正好在現場觀看林昱珉的比賽。儘管今天失利，但他去年在杭州亞運表現出色，仍有望入選國手，參加11月的世界棒球12強賽。

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林昱珉8月至今出賽4場，累計22.2局送出24次三振，單月防禦率3.57。

曾豪駒日前向母隊樂天桃猿請假，自台灣飛行16小時，途中經過一次轉機，再開車前往球場，預計造訪至少12位旅美台將。目前見到第一位選手正是莊陳仲敖，今天拜訪林昱珉之後，明天預計與效力費城人隊體系的台灣火球男潘文輝見面。

莊陳仲敖在今日比賽投出好表現，4局內送出2次三振，全場只被敲出1發全壘打，失掉唯一1分，不過他在第5局因傷退場，具體狀況尚無更新；本季於2A層級累計19局投球，防禦率保持在優異的0.47。

其他台灣選手方面，巨人3A的鄧愷威今日主投4.1局失掉2分，防禦率稍降至9.16；而海盜2A的鄭宗哲在11局代打遭到三振，打擊率降至0.221。

▲U23中華隊莊陳仲敖。（圖／WBSC提供）

▲莊陳仲敖。（圖／WBSC提供）

關鍵字： 運動家響尾蛇12強總教練林昱珉莊陳仲敖曾豪駒

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