運動雲

>

一度連得17分　羽球「最美女雙」直落二闖日本公開賽8強

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未。（圖／X／Sponichi_Photo）

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未。（圖／X／Sponichi_Photo）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024日本羽球公開賽女雙16強，日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合成功以21比13、21比5擊敗泰國組合瓊薩塔蓬帕恩（Ornnicha Jongsathapornparn）與斯里維吉（S. Suwachai）輕鬆晉級八強。其中第2局「山羊組合」在比賽後段更是一舉連拿17分，以一波流之姿霸氣帶走比賽，贏得主場勝。

由於名列大會種子球員，松山奈未、志田千陽組合第一輪輪空，這場比賽是她們在本屆比賽中首次亮相，儘管開局因為失誤而處於落後，但她們越挫越勇，從2比4落後開始連得4分反超比分，隨後在失掉1分後再次連奪4分，拉開差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未。（圖／X／Sponichi_Photo）

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未。（圖／X／Sponichi_Photo）

松山奈未以強勁的扣殺不斷得分，志田千陽則是以犀利的擊球壓制對手，隨後她們以21比13拿下首局，在局中間歇時觀眾席也響起了「志田與松山」的歡呼聲。

次局志田、松山組合保持火熱手感，用優質防守迎接對方的扣殺，最後日本組合從4比5開始連得17分，以21比5成功再下一城，鎖定勝局。

志田千陽賽後表示，「由於球速較慢，我們的攻擊力沒有平時那麼有效，所以我們選擇了從大範圍展開進攻，這點做得不錯」，她滿意的說道。

而她們奪得巴黎奧運銅牌後，選擇優先休養，「大約有一周的時間，我完全沒有碰球拍，也沒有進行任何訓練」，志田表示，回國後因為忙於電視節目等活動，直到一周前才開始正式恢復訓練。

松山奈未也接著補充，「由於練習不足，我感到非常不安，不過，我今天決定，即使是只有一步之遙的球，我也要確實把握住機會」。

雖然這場比賽是她們作為奧運獎牌得主的凱旋賽，但她們並沒有特別去意識這一點，志田回憶並說道，「由於練習不足，我們更多是專注於自己的表現，而不是作為獎牌得主的身份。」

而在地主球迷的歡呼聲中進行比賽則讓她們感到十分愉快，「日本公開賽的觀眾通常比較安靜，但今天的歡呼聲非常響亮，這讓我在比賽中感到很開心」，兩人表示，此外她們也感受到了奧運前後粉絲反應的不同，「以往沒有過這樣的歡呼，看到孩子們那麼熱情，我也很高興」。志田最後提及道。

關鍵字： 日本羽球公開賽松山奈未志田千陽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2026世界棒球經典賽分組出爐！中華隊資格賽爭取晉級

2026世界棒球經典賽分組出爐！中華隊資格賽爭取晉級

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／僅花26分鐘快意奪勝　戴資穎晉級日本公開賽8強

快訊／僅花26分鐘快意奪勝　戴資穎晉級日本公開賽8強

謝榮豪突被叫代打：想像自己是陳金鋒　平野下令別揮棒有原因

謝榮豪突被叫代打：想像自己是陳金鋒　平野下令別揮棒有原因

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

李雅英首度平日亮相引爆票房　6530名觀眾進場創佳績

李雅英首度平日亮相引爆票房　6530名觀眾進場創佳績

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

快訊／台灣勝日本！　威廉波特少棒將爭取國際組冠軍

快訊／台灣勝日本！　威廉波特少棒將爭取國際組冠軍

快訊／王子維91分鐘苦戰逆轉　挺進日本公開賽男單8強

快訊／王子維91分鐘苦戰逆轉　挺進日本公開賽男單8強

「回來後就知道成績會被放大」張育成回擊酸民：謝謝你們關注

「回來後就知道成績會被放大」張育成回擊酸民：謝謝你們關注

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

2026世界棒球經典賽分組出爐！中華隊資格賽爭取晉級

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／僅花26分鐘快意奪勝　戴資穎晉級日本公開賽8強

謝榮豪突被叫代打：想像自己是陳金鋒　平野下令別揮棒有原因

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

李雅英首度平日亮相引爆票房　6530名觀眾進場創佳績

讀者回應

﻿

熱門新聞

12026世界棒球經典賽分組出爐！

2麟榤配惜敗　日本公開賽止步16強

3僅花26分鐘　戴資穎闖日本公開賽8強

4想像自己是陳金鋒！謝榮豪下次要揮棒

5陳金鋒：富藍戈表現OK啦

最新新聞

1瑞法拉單場2打點　紅襪獲勝

2羽球「最美女雙」晉級日本公開賽8強

3黃子豪逐夢155火球　中職2強投為榜樣

4C羅晉升百萬YouTuber　不到1天破千萬訂閱

59年4冠老將　勇士林孟學正式離隊

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

#邊荷律 濕身大跳「三振舞」 不愧是前起亞虎啦啦隊隊長！

金門之子李洋為統一獅開球　搭車繞場送簽名球粉絲超嗨

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366