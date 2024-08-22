一度連得17分　羽球「最美女雙」直落二闖日本公開賽8強

▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未。（圖／X／Sponichi_Photo）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024日本羽球公開賽女雙16強，日本「最正女雙」志田千陽、松山奈未組合成功以21比13、21比5擊敗泰國組合瓊薩塔蓬帕恩（Ornnicha Jongsathapornparn）與斯里維吉（S. Suwachai）輕鬆晉級八強。其中第2局「山羊組合」在比賽後段更是一舉連拿17分，以一波流之姿霸氣帶走比賽，贏得主場勝。

由於名列大會種子球員，松山奈未、志田千陽組合第一輪輪空，這場比賽是她們在本屆比賽中首次亮相，儘管開局因為失誤而處於落後，但她們越挫越勇，從2比4落後開始連得4分反超比分，隨後在失掉1分後再次連奪4分，拉開差距。

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▲日本羽球「最正女雙」志田千陽、松山奈未。（圖／X／Sponichi_Photo）



松山奈未以強勁的扣殺不斷得分，志田千陽則是以犀利的擊球壓制對手，隨後她們以21比13拿下首局，在局中間歇時觀眾席也響起了「志田與松山」的歡呼聲。

次局志田、松山組合保持火熱手感，用優質防守迎接對方的扣殺，最後日本組合從4比5開始連得17分，以21比5成功再下一城，鎖定勝局。

志田千陽賽後表示，「由於球速較慢，我們的攻擊力沒有平時那麼有效，所以我們選擇了從大範圍展開進攻，這點做得不錯」，她滿意的說道。

而她們奪得巴黎奧運銅牌後，選擇優先休養，「大約有一周的時間，我完全沒有碰球拍，也沒有進行任何訓練」，志田表示，回國後因為忙於電視節目等活動，直到一周前才開始正式恢復訓練。

松山奈未也接著補充，「由於練習不足，我感到非常不安，不過，我今天決定，即使是只有一步之遙的球，我也要確實把握住機會」。

雖然這場比賽是她們作為奧運獎牌得主的凱旋賽，但她們並沒有特別去意識這一點，志田回憶並說道，「由於練習不足，我們更多是專注於自己的表現，而不是作為獎牌得主的身份。」

而在地主球迷的歡呼聲中進行比賽則讓她們感到十分愉快，「日本公開賽的觀眾通常比較安靜，但今天的歡呼聲非常響亮，這讓我在比賽中感到很開心」，兩人表示，此外她們也感受到了奧運前後粉絲反應的不同，「以往沒有過這樣的歡呼，看到孩子們那麼熱情，我也很高興」。志田最後提及道。