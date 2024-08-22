運動雲

>

「偉哥叫我不要丟臉」王念好扛U23中華隊4棒盼帶動氣勢

▲▼ U23中華隊，王念好、何恆佑、黃子豪 。（圖／記者王真魚攝）

▲王念好。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華U23代表隊於21日報到展開集訓，22日進行首場熱身賽，5比1擊敗台北市興富發。總教練郭李建夫賽後談到打線安排，透露預計由職棒年輕好手擔任中心打線，其中富邦悍將王念好將扛4棒重任。

U23世界盃將於9月6日在中國杭州紹興開打，郭李建夫表示，由於比賽屆時只打7局，希望攻勢能夠集中一點，「所以中心打線會以職棒選手為主。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王念好將與味全龍劉俊緯、統一獅何恆佑擔綱3到5棒中心打點。對於接下4棒任務，他的目標明確，「希望壘上有人時，能夠延續攻勢，最重要是能帶動氣勢，無論是第4棒，或是下個半局的首名打者，反正就是能以幫助球隊為優先。」

這是王念好繼去年U18後再度披上國家隊戰衣，如今已是職棒選手，他說，「之前是學生時期，現在感覺比較自在，沒有什麼壓力。」

加入中華隊集訓之後，王念好笑稱，「偉哥（悍將二軍打擊教練蔡建偉）叫我不要丟臉，當然教練跟隊友都有跟我說一些打氣加油的話，希望能夠吸取到經驗，幫助之後的職業生涯。」

味全龍劉俊緯日前遭富藍戈火球打到肋骨，不過他送醫後診斷無礙，將按照計畫於23日向中華隊報到。

郭李建夫指出，當下畫面並沒有看到，「不過葉總（葉君璋）有打電話來，沒事就好，156公里的球，又是洋將，還好平安。」

中華隊今天進行8局的實戰，其中第8局進行PK演練，終場5比1勝出。王念好扛4棒，選到2次保送，另外擊出高飛犧牲打攻下追平分。何恆佑先發5棒、鎮守一壘，靠一次保送及野選上壘。

郭李建夫表示，這場比賽看起來大家都滿正常，「27日開始3連戰，等全員到齊之後，會更專注於作戰演練。」

▲▼ U23中華隊，王念好、何恆佑、黃子豪 。（圖／記者王真魚攝）

▲U23中華隊 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： U23中華隊熱身賽打線王念好

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2026世界棒球經典賽分組出爐！中華隊資格賽爭取晉級

2026世界棒球經典賽分組出爐！中華隊資格賽爭取晉級

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／僅花26分鐘快意奪勝　戴資穎晉級日本公開賽8強

快訊／僅花26分鐘快意奪勝　戴資穎晉級日本公開賽8強

謝榮豪突被叫代打：想像自己是陳金鋒　平野下令別揮棒有原因

謝榮豪突被叫代打：想像自己是陳金鋒　平野下令別揮棒有原因

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

李雅英首度平日亮相引爆票房　6530名觀眾進場創佳績

李雅英首度平日亮相引爆票房　6530名觀眾進場創佳績

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

快訊／台灣勝日本！　威廉波特少棒將爭取國際組冠軍

快訊／台灣勝日本！　威廉波特少棒將爭取國際組冠軍

快訊／王子維91分鐘苦戰逆轉　挺進日本公開賽男單8強

快訊／王子維91分鐘苦戰逆轉　挺進日本公開賽男單8強

「回來後就知道成績會被放大」張育成回擊酸民：謝謝你們關注

「回來後就知道成績會被放大」張育成回擊酸民：謝謝你們關注

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

熱門新聞

2026世界棒球經典賽分組出爐！中華隊資格賽爭取晉級

快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

快訊／僅花26分鐘快意奪勝　戴資穎晉級日本公開賽8強

謝榮豪突被叫代打：想像自己是陳金鋒　平野下令別揮棒有原因

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

李雅英首度平日亮相引爆票房　6530名觀眾進場創佳績

讀者回應

﻿

熱門新聞

12026世界棒球經典賽分組出爐！

2麟榤配惜敗　日本公開賽止步16強

3僅花26分鐘　戴資穎闖日本公開賽8強

4想像自己是陳金鋒！謝榮豪下次要揮棒

5陳金鋒：富藍戈表現OK啦

最新新聞

1瑞法拉單場2打點　紅襪獲勝

2羽球「最美女雙」晉級日本公開賽8強

3黃子豪逐夢155火球　中職2強投為榜樣

4C羅晉升百萬YouTuber　不到1天破千萬訂閱

59年4冠老將　勇士林孟學正式離隊

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

#邊荷律 濕身大跳「三振舞」 不愧是前起亞虎啦啦隊隊長！

金門之子李洋為統一獅開球　搭車繞場送簽名球粉絲超嗨

陳金鋒：比賽結果最後一刻才知道　富藍戈表現OK啦

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366