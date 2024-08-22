「偉哥叫我不要丟臉」王念好扛U23中華隊4棒盼帶動氣勢

▲王念好。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華U23代表隊於21日報到展開集訓，22日進行首場熱身賽，5比1擊敗台北市興富發。總教練郭李建夫賽後談到打線安排，透露預計由職棒年輕好手擔任中心打線，其中富邦悍將王念好將扛4棒重任。

U23世界盃將於9月6日在中國杭州紹興開打，郭李建夫表示，由於比賽屆時只打7局，希望攻勢能夠集中一點，「所以中心打線會以職棒選手為主。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王念好將與味全龍劉俊緯、統一獅何恆佑擔綱3到5棒中心打點。對於接下4棒任務，他的目標明確，「希望壘上有人時，能夠延續攻勢，最重要是能帶動氣勢，無論是第4棒，或是下個半局的首名打者，反正就是能以幫助球隊為優先。」

這是王念好繼去年U18後再度披上國家隊戰衣，如今已是職棒選手，他說，「之前是學生時期，現在感覺比較自在，沒有什麼壓力。」

加入中華隊集訓之後，王念好笑稱，「偉哥（悍將二軍打擊教練蔡建偉）叫我不要丟臉，當然教練跟隊友都有跟我說一些打氣加油的話，希望能夠吸取到經驗，幫助之後的職業生涯。」

味全龍劉俊緯日前遭富藍戈火球打到肋骨，不過他送醫後診斷無礙，將按照計畫於23日向中華隊報到。

郭李建夫指出，當下畫面並沒有看到，「不過葉總（葉君璋）有打電話來，沒事就好，156公里的球，又是洋將，還好平安。」

中華隊今天進行8局的實戰，其中第8局進行PK演練，終場5比1勝出。王念好扛4棒，選到2次保送，另外擊出高飛犧牲打攻下追平分。何恆佑先發5棒、鎮守一壘，靠一次保送及野選上壘。

郭李建夫表示，這場比賽看起來大家都滿正常，「27日開始3連戰，等全員到齊之後，會更專注於作戰演練。」

▲U23中華隊 。（圖／記者王真魚攝）