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我已經不再優秀！　紅人傳奇一壘手沃托退休結束17年大聯盟生涯

實習記者李立祥／綜合報導

以精準選球被譽為「近代最強選球機器」的紅人傳奇一壘手沃托（Joey Votto），今天（22日）在社群媒體宣布退休，結束17年大聯盟生涯。

沃托17年大聯盟生涯都效力紅人，生涯一共出賽2056場，敲出2135支安打、1365次保送、356支全壘打和1144分打點，平均打擊三圍0.294／0.409／0.511，攻擊指數為0.920，入選6次明星賽、1座金手套、1座漢克阿倫獎，並於2010年獲得國聯MVP榮譽。

不過近年沃托因傷病及年紀因素，在紅人上場機會遭到壓縮，紅人也在去年季後拒絕執行球隊選擇，讓沃托成為自由球員。沃托也決定要拼拼看，與家鄉球隊藍鳥簽下小聯盟合約，但因腳踝傷勢讓他缺席半個賽季，他也決定在今天發布影片表示，「就是這樣，我結束了，我正式從棒球界退休。」

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沃托在感謝文中，特別向家人和學生時期的家鄉球隊，以及在紅人多年來的教練、隊友感謝，同時也表示自己很想在加拿大和多倫多球迷面前打球，「我用盡全力想為家鄉球迷效力，但我已經不再優秀，感謝大家在過程中的所有支持。」對於紅人他則表示，「辛辛那提，我只為你效力過，我愛你。」

最後，他也向所有大聯盟球迷表示，「你們的歡呼給了我能量，我喜歡那些噓聲、垃圾話，以及我在客場的時刻。我永遠不會忘記，在我職業生涯早期，第1次來到小熊瑞格利球場（Wrigley Field），看到觀眾站起來為我的失敗歡呼，我記得我在打擊區笑著想說，『這就像我家，我屬於這裡』，在這項運動中，我能夠成為最好的自己，把我的身體、心靈和精神的所有力氣都投入到這項運動中。感謝一切。」

▲ 沃托（Joey Votto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 沃托（Joey Votto）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球紅人沃托退休

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