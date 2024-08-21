兄弟火力全開11比4擒獅5連勝！林佳緯登板首K謝榮豪成另類插曲

▲岳政華。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟21日作客統一獅台南主場，以11比4大勝對手。全隊展現強勁火力，共敲出17支安打。岳政華連續兩場比賽開轟，宋晟睿和江坤宇都貢獻4支安打和4分打點，扮演了稱職的攻擊核心。9局上演插曲林佳緯三振謝榮豪，彼此都記上「生涯首K」成為另類小插曲。

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兄弟2局上江坤宇和岳東華的安打，配合宋晟睿的適時安打，讓兄弟先馳得點。4局上，兄弟再度發威，江坤宇和岳東華連續安打，高宇杰的二壘安打送回第2分，宋晟睿再度貢獻適時安打，追加2分。

獅隊6局下由陳傑憲保送，蘇智傑掃安打，江坤宇美技攔截封殺二壘跑者陳傑憲，不過獅隊提出挑戰，最後改判為安全上壘。隨後陳重廷和陳重羽的「兄弟連線安打」幫助獅隊追回2分，將兄弟先發投手克迪打退場，蔡齊哲及時登板止血。

▲江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

岳政華7局上從王鏡銘手中轟右外野陽春彈，是他連兩戰開轟，本季第4轟出爐。這一局兄弟持續施壓，許基宏觸身球保送上壘，曾頌恩揮棒落空且跑者盜壘，不過主審判界外球，兄弟提出挑戰，裁判組用麥克風說明，「兄弟提出挑戰，無改判依據。」兄弟平野惠一上前爭論未果。不過曾頌恩最後敲左外野飛球，許基宏積極衝向二壘，靠著江坤宇補上安打再下一城，拉開至6比2。

兄弟8局上再發威，高宇杰、宋晟睿掃安打攻佔一、三壘，靠李其峰暴投攻下1分，陳子豪擊出二壘安打拉開至8比2。統一獅9局上換上高塩將樹登板，江坤宇、王威晨連續安打後，張志豪代打掃2分打點三壘安打，宋晟睿再敲安打擴大至11比2。

統一獅這時選擇讓中外野手林佳緯接替登板，球速達到143公里，兄弟也由後援投手謝榮豪代打，但看3球沒揮棒，也讓「投手」林佳緯奪生涯首K，同時也是「打者」謝榮豪的生涯首K。統一獅9局下還沒放棄，邱智呈從陳琥手中轟兩分砲，再追2分，最終兄弟以11比4獲勝。

克迪主投5.2局，用了99球，包含68顆好球，被敲7支安打，有2次保送，奪4次三振，失2分，拿下第4勝。

▲中信兄弟克迪。（圖／中信兄弟提供）