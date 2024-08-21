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東超10月2日開幕！完整賽程出爐　領航猿、新北國王分屬A、B組

▲▼東亞超級聯賽2024-2025賽季分組、完整賽程 。（圖／東超提供）

▲東亞超級聯賽2024-2025賽季分組出爐 。（圖／東超提供）

記者游郁香／綜合報導

2024-2025賽季東亞超級聯賽(EASL，簡稱：東超)賽程今(21)日正式出爐，新賽季參賽隊伍從8隊增加為10隊，小組賽階段將分成2組，台灣兩支職籃隊伍桃園璞園領航猿和新北國王分屬A、B組，開幕日為今年10月2日，小組賽共30場打到明年2月12日，「終極4強」則會在明年3月7到9日舉行。

東超官方今日公布新賽季34場完整賽程，開幕戰時間為2024年10月2日，當日小組賽一路持續到2025年2月12日，共30場；小組出線的4支球隊稍作休整，隨即在2025年3月7-9日展開「終極四強」賽的4場殘酷對決。

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相較於上賽季，再次移師中國澳門特別行政區的季中經典賽增加到了2場：2024年12月11日， 由水原音速彈對上桃園領航猿，以及新北國王對上澳門黑熊的賽事。

▲國王林書豪、林書緯。（圖／PLG職籃提供）

▲新北國王林書豪。（圖／PLG職籃提供）

新賽季參賽球隊從8支增至10支，新增球隊分別是來自中國香港特別行政區的當地聯賽冠軍香港東方（Hong Kong Eastern）和來自中國澳門特別行政區的澳門黑熊（Macau Black Bears）。主客場、組內小組賽的賽事場次數，將由上賽季的24場增加至30場。

10支球隊在小組賽階段被分為2個小組，A組5支球隊分別是日本B聯盟衛冕冠軍廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies） 、韓國KBL聯盟亞軍水原音速彈（Suwon KT Sonicboom）、中華臺北P.LEAGUE+亞軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）、菲律賓PBA聯盟委員盃冠軍生力啤酒人（San Miguel Beermen）和香港東方。

▲領航猿白曜誠、周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿周儀翔。（圖／PLG職籃提供）

B組5支球隊分別是日本B聯盟亞軍琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）、韓國KBL冠軍釜山宙斯盾（Busan KCC Egis）、中華臺北P.LEAGUE+聯盟冠軍新北國王（New Taipei Kings）、菲律賓PBA菲律賓盃冠軍馬尼拉電氣（Meralco Bolts）和澳門黑熊。

小組賽階段的幾個重量級雙重賽值得廣大球迷關注，首先是馬尼拉亞洲購物中心體育館（Mall of Asia Arena）的開幕日：先是由水原音速彈對上生力啤酒人的比賽；以及同場加映的澳門黑熊對上馬尼拉電氣的精采比賽。

兩支台灣職籃隊伍的主場賽事時間分別為，國王10月23日在新莊體育館面對澳門黑熊；領航猿12月11日交手KBL水原音速彈，比賽地點未定。

▲▼東亞超級聯賽2024-2025賽季完整賽程。（圖／東超提供）

東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）表示，「對於亞洲最頂級籃球俱樂部而言，東超新賽季的34場比賽將是終極考驗。2023-2024賽季是東超主客場首賽季，我們在該賽季取得了難以置信的成績，現在該區域的球隊、球員和廣大球迷都對東超有了全新、深入的認識，東超必將代表亞洲職業籃球聯賽的巔峰對決。」

「無論是身在比賽現場還是透過2024-2025賽季數量激增的直播平臺觀看比賽，亞洲各地球迷都能體驗當今亞洲籃球的最高水準競爭；東超最激動人心的時刻，就是成為總冠軍。」 

關鍵字： 東亞超級聯賽新北國王領航猿

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