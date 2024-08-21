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戴資穎確定不打南韓賽！女單F4僅山口茜出賽　麟榤配首輪碰地主

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）

▲戴資穎確定不打南韓公開賽。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎本周迎來巴黎奧運後首站賽事，榮膺超級750系列日本公開賽女單頭號種子，首輪輕鬆過關晉級16強，今(21)日休兵1天。下周超級500系列南韓公開賽的籤表也已出爐，上面不見小戴的名字，女單F4僅日本一姐山口茜參賽。

戴資穎強忍雙膝傷勢拚戰巴黎奧運，止步小組賽後，她休養了2周狀況有所好轉，本周出戰日本賽，昨日首輪以21比16、21比12直落2晉級16強，下一輪對手是烏克蘭女將布格羅娃(Polina Buhrova)。

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戴資穎下周是否會打南韓公開賽，受到關注，「戴爸」戴楠凱日前回應，要視團隊與教練的安排。南韓公開賽的籤表昨(20日)晚出爐，小戴的名字並不在上面，女單頭號種子是日本一姐山口茜，地主南韓球后安洗瑩因揭發自家羽協黑幕，早早就宣布退賽，中國一姐陳雨菲則在奧運後暫別羽壇，女單F4僅1人參賽。

▲▼安洗瑩奧運8強賽擊敗山口茜。（圖／路透）

▲南韓球后安洗瑩揭發自家羽協黑幕，早早宣布退出南韓賽。（圖／路透）

戴資穎目前雙膝仍戴著護膝並用纏繃保護，為了小心起見，確定不會連續2周參賽，後續還有多站賽事，包括台北、香港、中國、澳門公開賽等，小戴有哪幾站會打，還要視她的狀況而定。

另外，堪稱「鐵人」的台灣一哥周天成，確定出戰南韓公開賽，名列男單第5種子，首輪對上從資格賽脫穎而出的選手；今(21)日在日本公開賽拍落世錦賽金牌駱建佑的「羽球王子」王子維，則要交手日本一哥奈良岡功大；「麟榤配」32強賽對手是地主組合高成炫、申白喆。

關鍵字： BWF羽球南韓公開賽戴資穎山口茜王齊麟周天成麟榤配

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