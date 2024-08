歐祖納第37轟緊追大谷翔平　勇士3比1力退費城人奪三連勝

▲歐祖納(Marcell Ozuna)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞特蘭大勇士今天(21日)在主場進行與費城費城人三連戰的首場比賽,勇士在先發右投羅培茲(Reynaldo Lopez)力繳5局失1分、10次三振,以及重砲手歐祖納(Marcell Ozuna)夯出賽季第37轟,以3比1成功打敗國東榜首費城人,收下3連勝。

歐組納目前94分打點為國聯第一,全壘打則排名國聯第二,以2轟落後大谷翔平39轟。. 歐組納賽後受訪時表示,自己並沒有考慮成為自1937年梅德威克(Joe Medwick)以來第一位獲得三冠王的國聯球員,「我不擔心,因為在另一邊,每個人都知道有一個機器人,大谷是一個機器人」。

3局下半,哈里斯(Michael Harris II)的適時安打幫助勇士先馳得點取得1比0領先,客隊費城人馬上在下個半局予以回應,瑞爾穆托(J.T. Realmuto)在1出局1、2壘有人的時候擊出安打,將比分扳平至1比1。

緊接著比賽來到6局下,勇士首位打者歐組納咬中費城人王牌右投惠勒(Zack Wheeler)一顆94英里位置偏甜的速球,一棒扛出中外野大牆形成432英尺特大號全壘打,本季第37轟出爐,幫助球隊以2比1重新將領先優勢要回。

