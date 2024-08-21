歐祖納第37轟緊追大谷翔平　勇士3比1力退費城人奪三連勝

▲歐祖納（Marcell Ozuna）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士今天（21日）在主場進行與費城費城人三連戰的首場比賽，勇士在先發右投羅培茲（Reynaldo Lopez）力繳5局失1分、10次三振，以及重砲手歐祖納（Marcell Ozuna）夯出賽季第37轟，以3比1成功打敗國東榜首費城人，收下3連勝。

歐組納目前94分打點為國聯第一，全壘打則排名國聯第二，以2轟落後大谷翔平39轟。. 歐組納賽後受訪時表示，自己並沒有考慮成為自1937年梅德威克（Joe Medwick）以來第一位獲得三冠王的國聯球員，「我不擔心，因為在另一邊，每個人都知道有一個機器人，大谷是一個機器人」。

3局下半，哈里斯（Michael Harris II）的適時安打幫助勇士先馳得點取得1比0領先，客隊費城人馬上在下個半局予以回應，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在1出局1、2壘有人的時候擊出安打，將比分扳平至1比1。

緊接著比賽來到6局下，勇士首位打者歐組納咬中費城人王牌右投惠勒（Zack Wheeler）一顆94英里位置偏甜的速球，一棒扛出中外野大牆形成432英尺特大號全壘打，本季第37轟出爐，幫助球隊以2比1重新將領先優勢要回。

歐組納個人也靠著這發全壘打成功拉近與大谷翔平的距離，現在大谷翔平領先全壘打支數僅差2支。而勇士在8下攻勢再起，厄薛拉（Gio Urshela）在2出局滿壘選到關鍵保送，終場勇士就以3比1擊退費城人，奪下近期3連勝。