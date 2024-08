義大利球王辛納兩次藥檢呈陽性　未遭到禁賽引議論

▲義大利球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)在今年三月份進行類固醇檢測結果兩次呈現陽性反應,國際網球誠信機構(International Tennis Integrity Agency)今天(21日)發表公告,認定違禁物質是通過辛納的理療師按摩中「無意吸收」進入了他的身體系統,因此裁定辛納免遭禁賽。

World No. 1 Jannik Sinner Won't Face Suspension After Failing 2 Tests for PEDs

Ridiculous - whether it was accidental you get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced.Massage cream sure https://t.co/rwk7e2viJo [廣告]請繼續往下閱讀... August 20, 2024

在三月的印地安泉大師賽中,辛納檢測出微量的氯替醇(一種可用於增強肌肉質量的類固醇),它是一種被禁用的合成代謝類固醇,除此之外還可用於眼科和皮膚科。八天後,辛納再次檢測仍呈陽性,但由於他挑戰成功,才可以續出賽。

此前MLB聖地牙哥教士隊球星小塔蒂斯(Fernando Tatis Jr.)也服用過同樣的藥物,後被大聯盟停賽80場。

國際網球誠信機構發現辛納的物理治療師納爾迪(Giacomo Naldi)一直在使用義大利這種常見的非處方噴霧劑來治療自己手指傷口,但因為他也對辛納進行相關治療,而辛納就是在納爾迪用這個要為自己治療手指傷口以及按摩,才接觸到。

World No. 1 Jannik Sinner tested positive for an anabolic steroid at low levels from a sample that was collected on March 10 during the BNP Paribas Open. His results, prize money and ranking points from Indian Wells were disqualified https://t.co/XaI4NbuSJu — KESQ News Channel 3 (@KESQ) August 20, 2024

ITIA接受了這項解釋,判定這項違規行為並非故意,但他仍將失去印地安泉4強賽的排名積分和獎金。辛納在社群媒體澄清,「我現在要把這段充滿挑戰和非常不幸的時期拋在腦後,我將繼續盡我所能,確保我繼續遵守ITIA的反興奮劑計劃,我周圍的團隊在遵守規定方面一絲不苟。」

Ridiculous - whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice https://t.co/13qR0F9nH2 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 20, 2024

而這份判決並非得到所有人的支持,前溫網亞軍基里歐斯(Nick Kyrgios)就在X上發文批評,並說道「太荒謬了,無論是意外還是有計劃的。你兩次檢測呈陽性,你應該被禁賽兩年,你的表現為此提高,按摩霜????是的很好(翻白眼表情符號)。