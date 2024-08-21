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索托、賈吉「背靠背開轟」締造大聯盟紀錄　本季第5次隊史第二　

▲索托（Juan Soto）與賈吉（Aaron Judge）演出「背靠背全壘打」。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）與賈吉（Aaron Judge）演出「背靠背全壘打」。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基21日（台灣時間）與守護者交手，首局就下馬威，索托（Juan Soto）與賈吉（Aaron Judge）演出「背靠背全壘打」，締造大聯盟史上首見紀錄，本季已經累計5次連續全壘打，還有機會追逐隊史紀錄。

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索托1局下率先出擊，轟出本季第35發全壘打，追平生涯最多，隨後賈吉也開轟，本季第45轟出爐，幫助洋基取得2比0領先。賈吉本季在首局第17轟，打破貝比魯斯（Babe Ruth）1927 年以來的紀錄。

而索托與賈吉的全壘打是洋基本季隊史第9次「背靠背開轟」，而二人連線便佔其中5次，並列隊史第2，若再合演一次，將追平2009年戴蒙（Johnny Damon）與塔克薛拉（Mark Teixeira）的6次紀錄。

據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，賈吉與索托是大聯盟史上第一次在單季前126場比賽，達到35轟、100四壞球以上的組合。上一次單季達成這項數據的組合是2006年歐提茲（David Ortiz）與拉米瑞茲（Manny Ramirez），史上總共有過5組，但賈吉與索托是最快達成的一組。
 

關鍵字： 洋基索托賈吉全壘打紀錄

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