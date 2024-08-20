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張冠廷二軍爆發關鍵是規律　還有「軍師小組」提點打擊　

▲富邦悍將張冠廷。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張冠廷。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手張冠廷本季在二軍表現亮眼，但一軍亮相機會不多，近兩戰出賽都把握機會，敲出二壘安打，他坦言今年心態穩定，與陣中學長學習每天有規律地練習，讓心態更穩定。

張冠廷本季在二軍打擊率.323排名第三，曾在5月短暫升一軍出賽2場，13日再升一軍，等到16日代打上陣，對味全龍敲出二壘安打，18日排先發，也敲二壘安打，連兩戰都跑回本壘得分。

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談到今年成績突破的關鍵，張冠廷提到，「去年休季期間重量加強較多，今年開季前就開始每天固定做一樣的事，因為看到（林）哲瑄、（江）少慶等學長都很早到球場，熱身、伸展的固定行程，把自己該做的按照順序做出來。」穩定性是最大成效張冠廷坦言，「前幾年有表現好的時候，但下降幅度也很快。」

此外，張冠廷也向林琨笙學習疲勞時如何應對，讓自己能正常比賽。二軍酷暑飽受考驗，張冠廷笑言，「真的有在下雨後大太陽的天氣吐過，看了旁邊的學長也在吐，還是得適應，意志力應該有因此而比較好。」

張冠廷與劉俊豪、黃兆維、林澤彬組成「軍師小組」，協助彼此討論打擊，張冠廷說，「我們從開季就這麼做，有時候自己的動作，跟感覺不太一樣，他們就會提醒我，看到哪裡怪怪的會馬上說，就能打上調整。」

關鍵字： 棒球富邦悍將張冠廷二軍打擊技巧

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