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「NBA百億男」坦圖在美國隊被冰　甜瓜懂他的悶：運動員也是人

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)今夏不僅贏得生涯首冠，領到NBA史上最大合約，以5年3.14億美元(約102億台幣)續約，並連2屆代表美國男籃出征奧運，收穫個人奧運第2金，但他上場時間是全隊第2少，甚至有2場完全沒打，對此「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)替他抱屈，「全世界都知道他很生氣。」

美國男籃在巴黎奧運完成5連霸，綠衫軍頭牌坦圖雖贏得個人奧運第2金，但花都之旅卻不太愉快，他6戰僅打了4場，4強賽整場被冰，金牌戰也只打了11分鐘，場均上場17.7分鐘是全隊第2低，成為主帥柯爾(Steve Kerr)縮減輪替陣容的「犧牲品」。

▲▼塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

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▲塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社，下同）

擁有3面奧運金牌的前輩「甜瓜」安東尼，最近在播客節目《7PM in Brooklyn》上談到坦圖在美國男籃的處境，「他們希望他做布克做的事，成為一個延伸4號位，幫忙拉開空間、防守對手。但如果你沒有被告知你的角色是什麼，只是被告知要自己摸索，上場時就會想太多。」

「我們也是人，籃球員是人，運動員是人。」安東尼表示，能理解柯爾有調整陣容的壓力，但關於如何使用坦圖，應該有不同的方式，他也誇讚綠衫軍一哥的應對態度。

 「我希望這些年輕運動員能明白，這情況是真實的。這個人在過去4、5年裡擁有任何運動員中最好的履歷之一，他所經歷的，我希望每個人都能看到，在全國電視轉播和全世界面前經歷這些是多麼痛苦的事。他是堅韌的，他站在那裡，全世界都知道他很生氣。」

▲▼塞爾提克一哥坦圖在美國隊被冰。（圖／達志影像／美聯社）

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