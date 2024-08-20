快訊／戴資穎巴黎奧運後首戰奪勝　日本賽直落2晉級16強

▲台灣球后戴資穎。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎今(20)日迎來巴黎奧運後首戰，出戰超級750系列日本公開賽首輪賽事，面對世界第56的印度女將查利哈(Ashmita Chaliha)，小戴首局後半段一波6比0攻勢拉開差距，以21比16先下一城，次局再以21比12拿下，直落2晉級女單16強。

戴資穎強忍雙膝傷勢拚戰巴黎奧運，最終敗給泰國好友依瑟儂，宣告無緣8強。經過2周休養後，小戴的傷勢狀況有所好轉，決定參加日本公開賽，由於南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲和遭逢嚴重膝傷的西班牙名將馬琳都缺席，世界第4的小戴榮膺女單頭號種子。

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戴資穎32強賽對上印度女將查利哈，雙方過去從未交手過，小戴開賽就打出5比1攻勢，不過在被追到7比5僅2分領先後，她意外連掉3分而遭到反超，所幸及時回穩，拉出3比0反擊要回領先，以11比10進入技術暫停。

▲台灣球后戴資穎。（圖／路透）

暫停過後，雙方繼續拉鋸，小戴在13平後連拿6分，拉開19比13的優勢，以20比14取得6個局點，21比16先下一城。

進入次局，兩人開局打成4比4，小戴隨後開啟一波5比0攻勢，將比數改寫為9比4，並以11比6進入技術暫停。暫停過後，小戴拉開13比6、7分差，一度被追到3分差，她隨即穩住局面，沒讓對手繼續逼近，以20比12取得8個賽末點，並以21比12連下兩局挺進16強。

原本小戴順利過關後，16強很可能再碰泰國好友依瑟儂，不過依瑟儂昨(19)日宣布退賽，兩人無緣進行生涯第37度的「好友對決」，小戴下一戰的對手是烏克蘭選手布格羅娃(Polina Buhrova)。