邱唯喆驚天滿貫彈！台灣10比2逆轉古巴　威廉波特3連勝將對日本

▲威廉波特少棒，龜山國小代表 。（圖／截自龜山國小粉絲團）



記者王真魚／綜合報導

桃園市龜山國小代表台灣第4度參加威廉波特世界少棒錦標賽，20日迎戰古巴隊。台灣隊一度1比2落後，5局上邱唯喆驚天滿貫砲，一棒逆轉比賽，也就此開啟球隊攻勢，最後兩局狂攻9分，終場10比2勝出，3連勝挺進下一階段。

邱唯喆此役投打雙擊出戰，擔任先發投手，並作為球隊的開路先鋒。他在1局下登板先發時小遇亂流，被敲安打後面對第二名打者傳球失誤，隨後挨安打丟分，但他很快回穩，連續解決3人，只因高飛犧牲打再丟1分。

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邱唯喆最終先發2.2局被敲3安，失掉2分皆非責失，另有2次三振，沒有任何四壞球保送。

自己失掉的分數自己打回來！5局上，邱唯喆在球隊1比2落後、滿壘局面時上場打擊，扛出一發中外野滿貫彈，逆轉戰局。台灣以5比1反超前。

6局上，台灣隊延續猛烈攻勢，加上對方投手保送連發，單局攻下11人次；林淳儀、林聖凱相繼安打，游騰皓適時二壘長打串連攻勢，助隊單局再灌進5分。

賴承希在3局接手投球，與邱治愷、林聖凱合力封鎖古巴打線，對方僅擠出1支安打，吞下6K，未再有分數進帳。

龜山國小逆轉古巴隊，場邊華僑為小將慶祝，嗨喊：「台灣NO.1！」此役贏球之後，台灣隊明天休兵，預計在22日迎戰日本。