美男籃新帥兩熱門人選出爐　詹皇「奧運MVP之爭」力壓柯瑞主因曝

▲美國男籃柯瑞、詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃在巴黎奧運完成5連霸後，主帥柯爾(Steve Kerr)預計卸任，兩位助教史波斯卓(Erik Spoelstra)、魯伊(Tyronn Lue)成為熱門新帥人選。本屆奧運MVP之爭也引起熱議，最後2戰合計轟了60分的柯瑞(Stephen Curry)不敵詹姆斯(LeBron James)，對此《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)給出關鍵原因。

柯爾從2017年開始擔任美國男籃助教，參與了2019年世界盃和2020年東京奧運(2021年舉辦)，上屆東奧結束後，他從鐵血教頭波波維奇(Gregg Popovich)手上接過美國隊兵符，之後率隊出征2023年世界盃和今年的巴黎奧運，儘管去年世界盃再次受挫，不過他今夏帶領夢幻隊完成奧運金牌5連霸。

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▲美國男籃主帥柯爾。（圖／路透）

柯爾即將功成身退，根據美國各大媒體報導，美國籃協預計從現任助教，在熱火執教多年的史波斯卓以及應變能力受肯定的快艇教頭魯伊之間「2選1」，其中1人將成為新任美國隊主帥。

▲美國男籃助教史波斯卓（左）、魯伊（中）可能接替柯爾（右）的帥位。（圖／達志影像／美聯社）

本屆奧運MVP之爭也引起爭論，4強和金牌戰合計轟了17顆三分球，包辦60分的柯瑞不敵詹姆斯，對此《ESPN》記者溫德霍斯特給出關鍵原因，他提到巴黎奧運MVP獎項是在準決賽前2天就進行投票，因此在準決賽開始爆發的「咖哩大神」票數少於整個系列賽表現穩定的詹皇，也就不難理解。

「奧運 MVP是如此新穎，這僅是當今時代他們第2次這樣做，以致人們甚至不太考慮這件事。」溫德霍斯特說，他不確定MVP是否有獎座，他曾去詢問官方，「MVP 是如何選出來的？」得到的答案是媒體可以投票，牆上有一個QR-Code，「他們在準決賽結束前兩天就開放投票。但我被告知，是媒體和 FIBA專家投票的。」

獲獎的詹姆斯則說，儘管不知道投票的成員有哪些，還是感到非常榮幸與與謙卑，不過最重要的是他們順利摘金。

▲美國男籃詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）