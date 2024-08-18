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李宗賢跑壘判決　陳金鋒：我們沒意見

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒(52號)。（圖／記者李毓康攝）

▲中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍總教練葉君璋對17日李宗賢的跑壘判決有質疑，但18日賽前受訪再次強調，既然判決都已經判了，球團選擇接受。悍將總教練陳金鋒也說，「就是裁判認定那樣，我們沒有什麼意見。」

當時比賽進行到3局上，龍隊1比0領先，悍將李宗賢在2人出局後上場打擊，敲出投手方向強襲球，經重播輔助判決後，紀錄為一支內野安打，隨後靠龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）傳球失誤上到二壘，劉俊豪追加安打，助悍將追平比分。

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對於裁判的判決，富邦悍將總教練陳金鋒說，「就是裁判認定那樣，我們沒有什麼意見。」他隨後補充表示，主要還是看球的角度，「由裁判認定有沒有去阻擋而已。」

因應日前的滿貫全壘打爭議，聯盟從16日開始都會公布技術室人員名單，另外，該場次的場內資深裁判員﹙該場裁判組長﹚得進入技術室與技術委員、預備裁判等4人，依照重播輔助畫面進行判定，提升判決正確性。

陳金鋒認同統一獅總教練林岳平昨日所述，賽事責任應該回歸給裁判，賽務部或是技術委員，都應該只是輔助角色。

鋒總表示，無論「小房間」的判決為何，出來講規則的還是裁判長，「他們卻沒有裁決權，而只是轉達，其實最辛苦、困擾的反而是他們。」如今開放資深裁判進入技術委員室，或許能夠減少不必要的爭議，「問題可能不會這麼多。」
 

關鍵字： 中職總教練裁判判決正確性

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