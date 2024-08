波蘭神鋒萊萬梅開二度！　巴薩西甲開幕戰客場逆轉勝

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)。(圖/路透)



今天(18日)西甲焦點戰由巴薩在客場挑戰瓦倫西亞,波蘭球星萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)單場梅開二度,幫助巴塞隆納克服先丟一球的困境,終場以2比1力克瓦倫西亞,而這一勝也是新教練弗利克(Hans Flick)的首場勝利,喜迎西甲新賽季首戰勝利。

比賽一開始巴薩顯的被動,攻守兩端都被東道主瓦倫西亞控制。第44分鐘瓦倫西亞憑藉著杜羅(Hugo Duro)的近距離頭槌成功破門得分,幫助球隊1比0取得領先。

眼看上半場就要結束,巴薩隨即把握機會,在一次進攻中由西班牙新星亞馬爾(Lamine Yamal)傳中給萊萬,後者成功將球破網順利得分,幫助球隊在半場結束前將比分扳平至1比1。

下半場第49分鐘,巴薩邊鋒貝洛利(Raphael Belloli)在禁區被犯規,巴薩獲得罰球機會並由萊萬操刀主罰,萊萬鎖定球門上角成功踢進,這是他單場第二顆進球,梅開二度的表現也幫巴薩最終就以2比1完成逆轉勝,西甲開幕戰就以勝利收尾。

