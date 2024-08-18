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波蘭神鋒萊萬梅開二度！　巴薩西甲開幕戰客場逆轉勝

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（18日）西甲焦點戰由巴薩在客場挑戰瓦倫西亞，波蘭球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）單場梅開二度，幫助巴塞隆納克服先丟一球的困境，終場以2比1力克瓦倫西亞，而這一勝也是新教練弗利克（Hans Flick）的首場勝利，喜迎西甲新賽季首戰勝利。

比賽一開始巴薩顯的被動，攻守兩端都被東道主瓦倫西亞控制。第44分鐘瓦倫西亞憑藉著杜羅（Hugo Duro）的近距離頭槌成功破門得分，幫助球隊1比0取得領先。

眼看上半場就要結束，巴薩隨即把握機會，在一次進攻中由西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）傳中給萊萬，後者成功將球破網順利得分，幫助球隊在半場結束前將比分扳平至1比1。

下半場第49分鐘，巴薩邊鋒貝洛利（Raphael Belloli）在禁區被犯規，巴薩獲得罰球機會並由萊萬操刀主罰，萊萬鎖定球門上角成功踢進，這是他單場第二顆進球，梅開二度的表現也幫巴薩最終就以2比1完成逆轉勝，西甲開幕戰就以勝利收尾。

「我認為比賽前20至25分鐘，我們踢得不好，但更重要的是在上半場結束前我們取得了進球」，賽後萊萬提到比賽內容時說道，「但下半場一開始我們就知道我們必須要更多的控球，讓比賽得到控制。」

萊萬也強調，「我們有另一個選擇來進球，這個球場作為賽季第一場比賽非常困難，但最終我們得到了積分三分，我們作為一個團隊工作，特別是因為我們有很多年輕球員場上的球員，這對我們來說非常重要。」

關鍵字： 足球西甲巴薩巴塞隆納萊萬

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