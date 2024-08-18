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8上致勝安打帶隊完成逆轉勝　卡斯楚：我們永不放棄

▲卡斯楚（Willi Castro）。（圖／路透）

▲卡斯楚（Willi Castro）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

明尼蘇達雙城今天（18日）在客場續戰衛冕冠軍德州遊騎兵，雙城8局上半藉著卡斯楚（Willi Castro）在滿壘的時候敲出關鍵安打一舉將比分反超，終場就以5比2收下比賽，贏得勝利。

比賽進入第八局時，雙城還處於1比2落後，遊騎兵選擇讓先發右投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）續投，雙城打者把握機會朱利安（Edouard Julien）與瓦茲奎茲（Christian Vazquez）接連敲安，隨後馬丁（Austin Martin）犧牲觸擊卻改判成內野安打，雙城無人出局攻占滿壘。

緊接著卡斯楚咬中一顆紅中92英里卡特球，一棒將球擊穿中外野形成兩分打點安打，幫助球隊將比分反超至4比2，9上法默（Kyle Farmer）擊出高飛犧牲打再幫球隊添加保險分，終場雙城就以5比2贏得比賽，收下勝利。

「我認為這是因為每個人都有信心，」卡斯楚賽後提到球隊逆轉勝時說道，「我們永不放棄，我們有一些不錯的擊球內容，我們將繼續這樣保持」。

關鍵字： MLB雙城遊騎兵

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