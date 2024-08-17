台灣選手包辦斯巴達障礙賽冠軍！盼進軍2028洛杉磯奧運

▲台灣選手謝伯韶(中)包辦台灣斯巴達障礙賽女菁英組冠軍。（圖／主辦單位提供）

記者簡名杉／綜合報導

「Spartan Race」斯巴達障礙跑又有新的歷史性突破！台灣史上首場斯巴達─台灣錦標賽(Taiwan Championship)今(17)日於台中白陽山休閒農場舉行，全日有多達3500多名大小勇士參賽，而且更令人興奮的是，在外籍選手虎視眈眈下，冠軍有4.5萬元獎金的衝刺賽菁英男、女子組冠軍都被台灣選手留下，由「紅髮戰士」孫育彬、「美女警花」謝伯韶獨佔男、女菁英組鰲頭，讓現場大小勇士振奮不已！

在台灣首度舉辦的斯巴達台灣錦標賽，過程特別不容易，賽事總經理陳功儒表示，「自從我們在2016年10月舉辦第一場賽事以來，最大的重點一直是希望讓世界看到台灣，但因為斯巴達總部過去都以『奧會模式』的奧會會旗為主，但因為台灣區參賽人口相當踴躍，一直到今年終於爭取到以『TAIWAN』名義來舉辦錦標賽，並且讓我們首場在台中舉行，這是相當重要且具鼓舞性的意義。」

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此外，總經理陳功儒也指出，「障礙賽(Obstacle Course Racing，簡稱OCR)已經確定會在2028年洛杉磯奧運，我們想組織台灣1男1女去參加，在亞洲菲律賓早在兩年前就已經織障礙賽的國家隊四處去國外比賽，我們也呼籲台灣政府可以盡速組織障礙賽的國家隊，因為這個項目是少數不受限於身材，台灣經營多年也擁有像謝伯韶這樣實力堅強的選手，儘早成立國家隊來備戰，台灣選手絕對有機會可以拚獎牌！」

▲台灣選手孫育彬包辦台灣斯巴達障礙賽男菁英組冠軍。（圖／主辦單位提供）

首度登場的障礙賽台灣錦標賽，上午一開始就是競爭最激烈的衝刺賽(5公里)男、女子菁英組的賽事。菁英男子組中，雖然遭遇實力堅強的在台菲律賓移工的挑戰，而且聚集人數愈來愈多，但前兩站一次未完賽、一次被熱暈中暑退賽送醫的台灣「紅髮戰士」孫育彬，已經在淡水觀音山閉關訓練2至3個月的越野跑上坡的能力，果然成功力壓3名菲律賓移工的聯手追趕，最終以2分多鐘(38分50秒)差距打敗後面三名菲律賓移工Jonathan Bauson、Eugene Dinawanao和Shem Hanson Aligarbes的追趕，成功把冠軍留在台灣。

「紅髮戰士」孫育彬賽後特別開心的說，「過去一直輸在跑步，所以排名很常只在4至7名左右，所以這次特別閉關訓練跑上坡，我非常重視這一場，比之前還特別去拜了兩間廟也去問了祖先，很開心這次終於拿下衝刺賽男子總排第一，接下來就要好好準備下一場10月的10K賽事，要為我上一場中暑暈厥被送醫院來雪恥。」

孫育彬高中時期就是800、1500公尺中長跑好手，也參加過全中運，畢業後更曾經當過極限體能王，他於2019年首度參加斯巴達障礙跑後，就深深入迷這種將田徑和體能王結合起來的競賽，即便孫育彬目前在裝潢公司上班，只能利用下班後的晚上時間訓練，但他依舊樂此不疲，他說，「主要是我比較愛面子，不喜歡輸給別人，同時，對於這種結合田徑、體能王都我的強項的運動，過去是老天給我的考驗，但我一直覺得我一定可以的，我有一個障礙跑的奧運夢，我會努力繼續堅持下去！」

女子菁英組更可喜的是，前三都被台將謝伯韶(49分45秒)、王南評(53分40秒)、何孟秋(56分38秒)包辦，「美女警女」謝伯韶再一次拿下總排第一，但她賽後說，「其實我並不是很滿意，特別前一晚11點多才到台中，躺在床上輾轉難眠，只睡了1個多小時，再加上賽前折返跑訓練有點傷到大腿後肌肉，所以今天在一開始起跑還處於落後，幸好後面靠著關卡全過的優勢才成功反超，但跑起來狀況並不好，跑起來很累。」

而對於有機會爭取2028年洛杉磯奧運，謝伯韶說，「我肯定是會想參加，特別是今年看巴黎奧運轉播時就很羨慕他們，一個選手本來就是以奧運為最高的殿堂，但現在我在台北市警局每天要上班9小時，如果要真正訓練，除非上面長官同意又或者申請請假，不然恐怕很難再精進。」

在菁英女子組獲得第三的何孟秋更可以說是「斯巴達痴」，在大學畢業前是羽毛球選手，還曾加過全大運羽球賽，但何孟秋在畢業後於2018年5月第一次參加斯巴達障礙跑，就讓她見證了這項運動的迷人之處，何孟秋不僅在國內篤定參賽外，每一年都要出國參賽1至3次，平常以體能教練為業的何孟秋，把自己省吃儉用的薪水一部份當做生活費用，其他的費用就留著當去國外比賽的經費，她今年已經拿到11月斐濟亞錦賽資格。

過去都輸在越野跑部份，導致何孟秋時常與前三凸台無緣，所以她今年刻意瘦身，從最胖61公斤降到現在的55、56公斤左右，果然讓她今在台灣賽中擠進前三，她開心的說，「真的有點出其不意，很開心又重新能登上凸台。」也有不少人問何孟秋，為什麼要這麼堅持到國內外參賽？她強調，「我很喜歡斯巴達，特別是在跑步跟自己對話，我覺得練跑就像在練心，我比賽沒有太多的想法，唯一的目的就是可以登上斯巴達世錦賽舞台。」

除了競爭激烈的男女菁英組外，接下來進行衝刺賽分齡組和人數最多的小勇士，斯巴達障礙跑經過多年舉辦以來，已經成為許多健身房帥哥美女的最愛，同樣來地主台中的帥哥美女組合28歲凱恩和27歲吃吃，兩人都擁有相當健美的身材，特別是凱恩在健身房苦練5年，今年還首度參加斯巴達比賽，凱恩說，「過去我很瘦，體重只有50公斤，現在練到80公斤肌肉，過去都是聽朋友來參加這個比賽，覺得很有趣就跟『老婆』一起來參加。」