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今年奪金比上屆更熱烈！沒參加到總統接見李洋直呼可惜

▲「麟洋配」李洋、王齊麟合體。（圖／牧德科技提供）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟合體。（圖／牧德科技提供）

記者簡名杉／台北報導

「麟洋配」李洋、王齊麟於巴黎奧運締造史無前例的羽球男雙二連霸，相比於三年前東京奧運首次奪金，昨天才參與「英雄遊行」的王齊麟認為，今年的氣氛比三年前更熱烈，而因為去日本旅遊錯過總統接見的李洋則直呼可惜，他也希望未來還有機會的話，自己可以親自參與。

由於李洋回國之後馬上與女友赴日旅遊，於是奧運後的相關慶祝活動都由王齊麟獨挑大梁，連昨天的總統接見都只能以預錄影片現身，李洋坦言可惜，但他透露，「我得到要接見的訊息其實是比較晚的，當初已經做好人生第一次出國旅遊(的計畫)，這是跟我女朋友一起出去，我覺得當然對市府與總統府表達抱歉，我有錄影片去表達我的抱歉，也謝謝爸爸代替我參加。」

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李洋強調，「我覺得如果一個好運動員沒有家人支持，其實很難達到這麼頂尖，謝謝政府與市府對我們運動員的重視，也希望如果還有機會的話，我可以親自參與。」

而相較於三年前首次奪金，王齊麟則點出今年的氣氛更加熱烈，他說，「三年前其實在奪金之前，沒有什麼人知道我們，那算是一個驚喜，三年後經歷了這麼多低潮，我們衛冕成功，我覺得這對未來在推廣羽球上面，是一個很大的肯定。」也很開心能讓大家更喜愛羽毛球這項運動。

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