林承飛砲轟勝騎士「積極進攻」　頂替三壘向陳鏞基看齊

▲林承飛。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿16日主場迎戰統一獅，肯特優質先發好投，林承飛雙響砲相挺，獲選單場MVP，桃猿終場5比2勝出。林承飛賽後謙虛表示，對於MVP並沒有特別想法，最重要是幫助球隊戰績。在梁家榮受傷後，獲得先發三壘出賽機會，他期許自己成為內野工具人，提升競爭力。

林承飛此役先發三壘、第6棒，連2打席都開轟，一人包辦4分打點，生涯第2度單場雙響砲。

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總教練古久保健二表示，林承飛本來就有這樣的實力，只是一開始打擊狀態不理想，導致出賽場數銳減，「最近從花蓮開始，慢慢增加上場機會，他也有抓住這個位置。」

自己在梁家榮受傷後才獲得出賽機會，林承飛透露，其實今年並沒有特別練三壘，「在二軍也是加練一壘。」不過對他來說，三壘和游擊守備面對球是同個方向，「感覺沒有差太多，反而是一壘，我需要多練。」

林承飛希望向陳俊秀、陳鏞基等學長看齊，一壘守得更好，甚至成為內野工具人，「如果能夠多守位，對球隊會比較好。」

此役從勝騎士手中打出兩發全壘打，林承飛指出，勝騎士是很會玩節奏的投手，如果讓對方先搶到2好球，會陷入不利局勢，「所以一開始就要積極進攻，只要球進來，我就會攻擊。」

本季首次拿到MVP，林承飛直言，對於MVP沒有太多想法，「戰績還是比較重要，因為我們下半季其實打得沒有很好，希望藉由回到主場，慢慢再把戰績拉起來！」