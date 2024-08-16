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悍將新洋投班恩抵台馬上牛棚練30球　郭勇志：每個球種都不錯

▲▼班恩。（圖／富邦悍將提供）

▲▼班恩。（圖／富邦悍將提供）

▲▼班恩。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將簽下新洋投班恩已經抵台，16日進行體檢後馬上來到天母棒球場，而且隨即進牛棚投30球，投手教練郭勇志觀察牛棚後給予好評，「每種球路都不錯。」

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班恩曾效力華盛頓國民並於2020年登上大聯盟，今年則待過大西洋聯盟與墨西哥聯盟，剛在7月加入墨西哥聯盟提華納公牛隊，為衝刺季後賽的要角。鋒總表示，「他是原本就鎖定的洋投，也一直有在出賽，剛好他在墨西哥聯盟的球隊打進季後賽，比較晚過來，會讓他先在二軍比賽。」

班恩16日在天母棒球場牛棚練投約30球，各種球路都有投出來，投手教練郭勇志表示，「他在上周還有比賽，詢問他是否能牛棚，剛好時間點適合讓他牛棚，看起來狀況還OK，還是要觀察實際比賽，計劃在下周二軍先發，會控制局數與球數，達到先發投手所需的數量。」談到牛棚狀況，郭勇志也說，「每個球種都不錯，是在比賽中的狀況，縱向變化球不錯，控球也有水準，過去比賽球速約落在91至92英里。」

目前悍將陣中洋投有富藍戈、羅戈、杰戈與藍力，再加上班恩合計有5名洋投，8月底洋將大限時必須做抉擇。鋒總說，「831前只能選4個，這是各隊都會遇到的事情。」郭勇志也說，「教練團需要傷腦筋，跟總教練討論，還有一段時間，評估之後做安排，決定傾向留右投還是左投。」

關鍵字： 棒球洋投富邦悍將班恩8月底抉擇

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