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盼別只是因為奪牌才被關注！林郁婷：教練、後勤都是英雄

▲▼巴黎奧運拳擊金牌林郁婷出席《臺灣驕傲 新北榮耀》感恩茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／台北報導

巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌得主林郁婷，在本屆奧運期間不畏謠言抹黑摘金，使她獲得莫大的關注，但她強調，希望大家不要只是關注奪牌的選手，其他選手教練、後勤團隊也是很重要的一份子，希望大家同樣能多多注意他們，直言「大家都是英雄」！

行政院長卓榮泰今(16)日中午宴請凱旋歸國的台灣英雄們，林郁婷作為代表接收院長致贈的禮品，而她在受訪時被問到會不會因為這次奧運拳擊隊繳出好表現，使得今年成為台灣的「拳擊元年」？林郁婷指出，在奧運之前，拳擊隊的成績就有目共睹，一直在進步，包含亞錦賽、亞運的成績都有慢慢在進步、提升。

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林郁婷表示，有發現自己回國後受到英雄式的熱烈歡呼，但她認為每個選手代表國家出國比賽，都是盡心盡力全力以赴去做好準備，站上舞台，不管有沒有奪牌，都應該受到肯定。

她更強調，「希望大家不是因為我們奪牌了，對於我們的關注才這麼高，希望這些關注能多給一些其他選手、教練跟後勤團隊，因為我覺得沒有他們的努力付出就不會有我們，在我們心中，我覺得這些選手教練背後的行政團隊、後勤團隊，對於我來說才是最偉大的英雄，我覺得這些人更應該受到這些英雄式的歡呼跟掌聲！」

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運拳擊林郁婷2024奧運台灣之光

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