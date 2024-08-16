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戴資穎萌曬親簽「堅持到底悠遊卡」　坦言恐是生涯最後一款

▲▼台灣球后戴資穎曬「堅持到底悠遊卡」實體，上面還有她的親筆簽名。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

▲台灣球后戴資穎曬「堅持到底悠遊卡」實體，上面還有她的親筆簽名。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎結束奧運最後一舞，下周確定重返賽場出戰超級750系列日本公開賽。最近小戴與悠遊卡公司合作推出「堅持到底悠遊卡」套組，她今(16)日曬出自己拿著親簽的兩款悠遊卡自拍，直呼「實體質感也太好了吧！」她也有些感傷地表示，這可能是她生涯最後一款悠遊卡。

戴資穎去年初拋出退休震撼彈，原本巴黎奧運可能就是她的最後戰役，不過她返國休養後，雙膝傷勢有所好轉，決定出戰20日開打的日本公開賽，由於南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲和西班牙名將馬琳都缺席，她榮膺女單頭號種子，16強賽很可能再次交手泰國好友依瑟儂。

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▲▼台灣球后戴資穎曬「堅持到底悠遊卡」實體，上面還有她的親筆簽名。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

▲▼戴資穎「堅持到底悠遊卡」。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

▲▼台灣球后戴資穎曬「堅持到底悠遊卡」實體，上面還有她的親筆簽名。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

戴資穎最近與悠遊卡公司合作推出「堅持到底」悠遊卡套組，共有2款設計，是小戴在巴黎奧運賽場上的英姿，上面印有小戴的簽名，包裝上還列出她生涯的重要里程碑，8月14日上午11點至8月18日23時59分可預購，限時不限量。

戴資穎今日在社群媒體上曬出「堅持到底悠遊卡」實體，她手上拿的還有她的親筆簽名，「今天看到實體，質感也太好了吧！好美！」但她有點感傷地說，「這也可能是我生涯中最後一款悠遊卡啦！」

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球戴資穎2024奧運台灣之光巴黎奧運

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