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領航猿成軍後首出征國際賽　MVP盧峻翔領軍對抗世界列強

▲▼中國香港國際籃球邀請。（圖／領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿將出征中國香港國際籃球邀請。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿9月赴香港參加「中國香港國際籃球邀請賽2024」，將與來自韓國、塞爾維亞、中國、泰國與香港等地球隊交手。這是領航猿成軍以來首次征戰國際賽事，由頭號球星盧峻翔領軍，攜手3位洋將伯朗(Alec Brown)、葛拉漢(Treveon Graham)與瓊斯(Jarrod Jones)，迎戰世界各國列強。

▲▼中國香港國際籃球邀請。（圖／領航猿提供）

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▲▼中國香港國際籃球邀請。（圖／領航猿提供）

邀請賽9月2日至4日在伊利沙伯體育館舉行，小組賽前兩名出線隊伍將能晉級9月4日冠軍賽與季軍賽。領航猿小組賽將迎戰地主建龍飛馬籃球隊、塞爾維亞柏曹格男子俱樂部(KK Petrovgrad)。

建龍飛馬籃球隊成立於2017年，2018-19賽季曾獲得香港男子甲二組籃球聯賽及銀牌賽雙料冠軍，並於2019-20賽季晉升甲一組別；柏曹格男子俱樂部於2007年創立，陣中擁有多位明日之星，未來有望投入歐洲各國職業聯賽與NBA選秀會。

▲▼中國香港國際籃球邀請。（圖／領航猿提供）

▲▼中國香港國際籃球邀請。（圖／領航猿提供）

領航猿陣中擁有旅外經驗的周儀翔表示，「期待透過這次機會與外隊切磋學習，之前曾經在香港打過球，很高興能夠回到香港，再次感受當地人對籃球的熱情。」

盧峻翔對於能夠參加國際賽事則是充滿感激，更希望在邀請賽中拿下好成績，「我們必須證明我們有能力與各國球隊對抗，並為往後東超賽事準備，全力展現領航猿的特色與拼戰精神。」

此外，領航猿此次邀請賽將推出限定球衣，首度與臺灣品牌「HUTCH ASAP」及香港品牌「ISLA ATHLETIC香島躰育」三方聯名合作，限定球衣以「JOURNEY TO THE ISLAND」作為設計理念，代表臺灣與香港兩座島嶼的結合，象徵領航猿與品牌共同打造城市交流願景，攜手譜寫一段充滿希望與期待的旅程。

關鍵字： PLG領航猿盧峻翔中國香港國際籃球邀請賽

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