費城人威爾森完全打擊　隊史第10人締壯舉、主場20年首見

▲▼威爾森（Weston Wilson）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人今天（16日）主場迎戰華盛頓國民，陣中左外野手威爾森（Weston Wilson）在本場比賽中達成生涯首次完全打擊，成為隊史第10人。打線方面其他人也相當給力，全場合計狂敲17安外加3轟上演煙火秀，終場費城人就以13比3強勢收下2連勝。

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首局費城人憑藉著波姆（Alec Bohm）與卡斯提拉諾（Nick Castellanos）開轟取得4比0領先，4下費城人攻勢再起，單局猛敲7安豪奪5分，比分瞬間拉開至9比0，而威爾森則是在第4局單局敲出三壘安打和內野安打。

威爾森7局下敲出右外野陽春砲，距離完全打擊僅差二壘安打，他也不負眾望的在8局下最後一次打席中順利達成，締造完全打擊的紀錄。此役威爾森5打數4安打，打擊率升至3成42。

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這是威爾森生涯第一次完全打擊，成為費城人隊史第10人，也是隊史自2023年明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）後再度有人達成此紀錄的球員，至於主場上一次出現完全打擊要回到距今20年前，2004年的貝爾（David Bell）。

「當我在本壘板上時，我聽到很多人都這麼說（完全打擊）」，威爾森賽後雀躍的說道，「我肯定知道，但我所做的就是工作，所以我只是堅持下去」。