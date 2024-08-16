32歲NBA神射哈里斯突宣布退休　生涯三分命中率破43%

▲NBA神射哈里斯宣布退休。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

年僅32歲的神射哈里斯(Joe Harris)在NBA打滾了10年，去年夏天他被效力了7季的籃網交易到重建中的東區「爐主」活塞，只打了16場就在今年2月遭釋出，之後他並未與別隊簽約，就此淡出賽場，如今他決定高掛球鞋，留下生涯場均10.3分、三分命中率43.6%的數據。

根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的報導，擁有10年NBA資歷的神射哈里斯將退出賽場。這位32歲射手畢業於維吉尼亞大學，2014年NBA選秀會上，他以次輪第33順位被騎士相中，他在發跡球隊只待了2季，打了56場比賽，場均上場時間僅9.1分鐘，並未獲得重用。

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哈里斯在2016-17賽季轉戰籃網後，開始展現他的外線威力，7季有6季三分命中率突破4成，更有3季在46%以上，他在2018-19賽季、2020-21賽季的三分命中率皆高居全聯盟之冠，並在2019年贏得三分球大賽冠軍。他10年生涯共出手2354記三分，平均命中率高達43.6%。

哈里斯去年夏天被交易到重建中的活塞，場均上場時間銳減到10.6分鐘，平均每場僅2.4分進帳，三分命中率也下滑到33.3%，替底特律出賽16場後，他在今年2月遭釋出，之後就淡出賽場。

哈里斯曾在2019年入選美國隊，出征該年的世界盃，他該屆賽事三分命中率達到50%，不過美國男籃表現不佳，只拿下隊史最慘的第7名。