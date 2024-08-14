澄清湖球場又挖出異物　高市運發局將祭出懲處！

▲ 澄清湖球場又挖出「大秘寶」 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹14日一軍對樂天桃猿之戰，台鋼球員吳念庭在二壘附近拔出一個寶特瓶，場務立刻上前清理異物，比賽未受影響。不過這已經是今年第二度在澄清湖球場挖出「大秘寶」，對此高雄市運發局聲明，針對本次事件，運發局會針對場地人員究責懲處，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。

昨晚台鋼與樂天一軍之戰，比賽進行到9局上，台鋼換投黃群，當時正在練投；二壘手吳念庭在踩踏的過程中踢到硬硬的東西，趕緊呼叫裁判、場務。

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吳念庭隨後自行將異物拔出，仔細一看竟然是寶特瓶，場務隨即把寶特瓶拿下場，並重新整理場地。

確認場地沒問題後，吳念庭比出「讚」手勢，比賽順利進行。不過這是澄清湖第二次挖出異物，上次是4月24日台鋼對統一獅二軍賽事，當時球員在一壘發現鐵條，還好沒人受傷。

高雄市運發局今發聲明表示，本局於每場賽前皆會同球場養護廠商人員及中職聯盟人員三方進行場地確認，「針對本次事件，運發局會針對場地人員究責懲處，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。」

運發局將持續與中職聯盟、球團、養護團隊強化場地巡檢機制，以確保場地安全，避免再發生類似事件影響球賽及球員安全。