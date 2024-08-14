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滿貫砲誤判爭議後　聯盟「小房間」開放資深裁判進入

中職裁判紀華文(圖／中職提供)

▲場內資深裁判員將進入技術室與技術委員、預備裁判等4人依照重播輔助畫面進行判定，提升判決正確性。(圖／中職提供)

記者王真魚／綜合報導

為提升球賽品質和判決準確度，中華職棒針對重播輔助判決執行細則進行內部會議討論，未來比賽中若提出電視輔助判決，場內資深裁判員將進入技術室與技術委員、預備裁判等4人依照重播輔助畫面進行判定，提升判決正確性，讓場內資深裁判員進入技術室討論，也能在特殊判決案例上，準確傳達給總教練與現場觀眾判決原意，執行細則將於8月15日開始實施。

日前發生誤判事件後，聯盟立即啟動相關檢討機制，短期內將透過調整輔助判決執行細則，來提升判決正確性。過去是透過耳機與對講機聯繫，聯盟評估現今所有球場技術室都在本壘後方，可直接讓該場次資深裁判小組長進入技術室，與技術室共同依照重播輔助畫面進行判定。

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原先輔助判決皆是現場以耳機、對講機傳達，除了訊號干擾風險，也常無法傳達技術室完整原意給總教練，經調整細則後決議由資深裁判員直接加入討論，也能節省場邊人員拿耳機至場內與校正耳機的時間，讓資深裁判直接參與技術室內的討論，也比較好說明判決原意。

由資深裁判員加入輔助判決討論，裁判員更容易對外說明判決內容，讓場內所有人員更清楚最終判決與依據。若遇到較複雜的判決，需跟總教練與現場觀眾說明時，由進入技術室參與審視與討論之資深裁判員以麥克風進行判決說明，資訊會更清楚。

關鍵字： 中職

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