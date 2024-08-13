等3壞球照樣開轟　大谷翔平談「40轟、40盜」關鍵在專注

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平13日（台灣時間）對戰釀酒人，敲出兩分砲，加碼1次盜壘成功，幫助道奇在系列賽首戰取得5比2勝利。大谷翔平目前累計「36轟、33盜」，賽後談到挑戰「40轟、40盜」，他說，「專注我正在做的事。」

貝茲（Mookie Betts）回歸打線，由他率先開轟帶起道奇火力，大谷翔平表示，「釀酒人是強大的球隊，首戰獲得勝利非常重要，貝茲的回歸讓打線更厚實，他在場上就讓對手感到害怕，今天就證明這一點，他對球隊來說是非常重要的存在。」至於貝茲歸隊後是否回到第一棒，大谷翔平則說，還沒與教練團討論此問題，不過彼此可以在場上交流打擊。

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首次等到3壞球積極揮棒開轟，大谷翔平解釋，「本來就想積極一點，對手知道我們有許多需要注意的打者，所以希望在任何球數下都保持不放鬆的態度，如果投手失投就會把握機會。」

談到挑戰「40轟、40盜」里程碑，大谷翔平認為，「全壘打會隨著打擊狀況保持好而增加。由於我是第一棒，四壞球後盜壘也是重要工作，希望能有這樣的表現。這個賽季沒有設立特別目標，每場比賽盡力而為，加入道奇第一季，一開始需要適應，現在已經相當融入，而且接近季後賽，所以我想專注於做好自己的工作。」