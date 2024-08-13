統一獅「超人力霸王」主題日　兩天贈品限量送

▲超人力霸王主題日贈品 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

2024年暑假壓軸最強派對就是與超人力霸王共同聯名主題日，將在8月24日及25日，連續兩天於台南棒球場熱鬧登場。

統一7-ELEVEN獅與超人力霸王聯名主題日，連續兩天特別準備「超人力霸王聯名便當袋」及「超人力霸王聯名餐具組」，提供給購票進場球迷現場排隊兌換，當日下午兩點起，凡持當日賽事票券均可排隊兌換，每場限量4000份，每人至多持四張門票兌換四組，本系列贈品購買年度季票者請至台南棒球場大門口季票服務處兌換，購買鑽石席、家庭席及球探席均保留贈品兌換，特別規劃專屬兌換窗口提供球迷兌換。

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本系列超人力霸王主題日，場外也特別規劃五項遊戲關卡，歡迎球迷一起來體驗，完成五項超人力霸王遊戲闖關體驗者，可至服務處兌換本次統一獅「超人力霸王聯名迷你關東旗」，每日遊戲贈品數量有限，送完為止。

本次超人力霸王闖關遊戲攤位包括「雅克關卡：邁向未來的圓弧」、「雅克關卡：傳說就在森林之中」、「雅克關卡：解放想像力」、「傑洛關卡：電漿火光塔」、「傑洛關卡：絕技雙擊」，各項遊戲攤位將於當日14:00持當日賽事票券，現場排隊即可排隊參加體驗，邀請各位喜歡超人力霸王粉絲們，一起來台南棒球場盡情玩耍，體驗最好玩的超人力霸王聯名主題日。

8月24日至25日統一獅「超人力霸王聯名主題日」預售票目前於全台統一超商ibon售票熱賣中，邀請喜歡超人力霸王粉絲們，一起進場感受今夏超人力霸王最大戶外活動，千萬別錯過。



