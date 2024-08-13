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林郁婷已用金牌回擊不必再提告　曾自強：做自己的魔法者

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊金牌林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊金牌林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣拳后林郁婷今光榮搭機返國，對於奧運期間遭抹黑性別，她日前發聲明強調，已用奧運金牌證明一切，不會再提告。教練曾自強也說，不必要隨之起舞，「我們要成為自己的魔法師。」

中華代表團昨日代表林郁婷發出聲明，「針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。因為國際奧會已經是以最嚴謹的標準來審理選手的參賽資格，國際奧會也已經多次公開聲明及證明我的參賽資格完全沒有問題，所以我不需要再去向外界證明任何事情。」

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對於聲明中的內容，林鈺婷今受訪指出，台上的事情台上解決，「台上的事情交給我」，台下則感謝教練幫她處理一切，包括對抗性別風波，「他承擔很多事情，扛下了所有，值得大家給他一個熱烈的掌聲。」

曾自強表示，「首先我們在參賽期間，中華隊代表團有出一些聲明，也有和國際奧會溝通，我們在擂台上繳出成績、好表現，目前我覺得沒有必要隨之起舞，那我們自己做好就好，還是一句老話，我們要當為自己的魔法者，做你想做的事，聽你想說的話。」

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊教練曾自強。（圖／記者林敬旻攝）

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊教練曾自強。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2024奧運2024奧運國際2024奧運拳擊林郁婷

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