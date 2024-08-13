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征戰洛杉磯奧運？　杜蘭特、戴維斯有意願

▲杜蘭特(Kevin Durant)、戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透）

▲杜蘭特(Kevin Durant)、戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國男籃達成奧運5連霸，談到2028年洛杉磯奧運，杜蘭特(Kevin Durant)表示不排除參賽，戴維斯(Anthony Davis)也有意參戰，目標奧運6連霸。

美國媒體《Fadeaway World》指出，35歲的杜蘭特參加過4屆奧運都幫美國奪下金牌，過去他曾表示可能打到40歲，如果他保持健康，也有望在2028年再度參加奧運，他也對此表示，「誰知道呢？拭目以待吧。」

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「我想是的。」戴維斯比起杜蘭特更加篤定的表示會參賽，不過對他來說，「健康」是最大的顧慮。目前31歲的他，曾因傷缺席2屆奧運，想在下屆洛杉磯奧運出賽，主要還是要看健康程度。

本屆奧運與戴維斯扛起美國內線的恩比德(Joel Embiid)曾表示，下屆奧運可能代表喀麥隆出戰而非美國隊，「這段時間很艱苦，離家和家人分開了幾週，但這群隊友讓這一切變得容易了許多，巴黎是一座很棒的城市，下一次奧運在洛杉磯，但我可能不會再代表美國隊了，而是喀麥隆。」

▲恩比德(Joel Embiid)、戴維斯(Anthony Davis)、杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／路透）

▲左起恩比德(Joel Embiid)、戴維斯(Anthony Davis)、杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／路透）

關鍵字： 2024奧運2024奧運男籃2024奧運國際巴黎奧運洛杉磯奧運杜蘭特戴維斯

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