高國輝客座火腿觀察農場運作　硬體設施IPitch印象最深

▲高國輝（中）從日本趕回來參與世壯運主題記者會並擔任宣傳大使。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

高國輝近期赴日擔任火腿二軍客座教練，感謝悍將與火腿給予機會，藉此觀察二軍運作的不同面貌，火腿教練團也很大方解說，硬體設施印象最深刻是「IPitch智慧型發球機」。

高國輝首先最想觀察農場培育選手如何執行，農場計畫或新設施等，「看他們農場運作是所有人上場機會，屬於公開開放競爭，當然還是有某些選手有多一點機會，有一定的順序排名，但大致上是擁有足夠上場機會，主要目標還有身體練得強壯。」

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孫易磊去年與火腿簽下育成合約，今年都在二軍出賽，高國輝就近觀察，「狀況還不錯，也跟著球隊計畫穩定成長，希望這一兩年能把自己準備好，有機會上一軍時能站穩一軍。」

以各國職棒訓練來說，高國輝認為，「其實火腿球團的風格改變滿多，自己也找時間詢問改變原因，以美國資歷去觀察，農場而言想培養一軍選手，各國都一樣。但各隊方針不同，實行方法也會比較不同，火腿是以一、兩年期間，讓身體變得更強壯。」

硬體設施方面，火腿採用「IPitch智慧型發球機」讓打者能提前熟悉球路，高國輝認為，「例如明天對決古林睿煬，就把直球的球速、指叉球的球速，可以預先設定，可以幫助打者，訓練身體與眼睛的適應。」